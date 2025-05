Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo il GF, si dicono addio tra accuse, delusioni e silenzi pesanti: gli ultimi scoop.

Dopo settimane di silenzio, Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Shaila Gatta, ex velina e concorrente del Grande Fratello. In un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage, Lorenzo ha raccontato la sua versione dei fatti, smentendo le accuse di manipolazione che Shaila gli aveva mosso in diretta durante la finale del reality. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: l’incontro segreto

Secondo Spolverato, la rottura non è stata solo una decisione presa da Shaila per ragioni personali, ma anche una mossa strategica per ripulire la propria immagine pubblica, dopo aver visto alcune clip e commenti emersi durante la sua settimana fuori dalla Casa.

“Ha scelto di passare da vittima e dipingere me come manipolatore, ma ciò che abbiamo vissuto era reale e condiviso” ha affermato Lorenzo.

Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato ha rivelato anche un retroscena inedito: dopo la finale, i due si sarebbero visti a Milano, lontano dalle telecamere. Un incontro che, secondo lui, avrebbe dovuto rimanere privato per volere di Shaila, salvo poi scoprire che lei ne aveva parlato durante una diretta social.

“Mi ha chiesto di non dire nulla, e poi lo ha raccontato lei ai fan: è stata l’ultima delusione“, ha dichiarato l’ex gieffino, aggiungendo che, dopo quel gesto, ha deciso di bloccarla definitivamente.

Dure accuse contro Shaila Gatta

L’aspetto che ha maggiormente ferito Lorenzo è stata la sensazione che, una volta uscita dal GF, Shaila Gatta fosse più interessata all’opinione dei suoi follower che alla verità tra loro due. “Shaila personaggio è diversa da Shaila persona. Non mi ha più cercato, non le interessava davvero come stavo. Per lei ero solo un capitolo da chiudere” ha concluso amaramente Spolverato.

Nonostante la delusione sentimentale, Lorenzo Spolverato guarda avanti: niente trono a Uomini e Donne, ma nuove opportunità professionali in vista. Con un passato di studi in cinematografia e public speaking, il suo obiettivo è ora quello di lavorare nella conduzione televisiva e radiofonica, lasciandosi alle spalle l’etichetta da “personaggio da reality”.