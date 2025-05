Shaila Gatta, il “dissing” con frecciata all’ex: il video social fa discutere

Dal Grande Fratello “alla musica”. Sui social è diventato virale un video di Shaila Gatta che si esibisce in un curioso dissing, forse, anche contro Lorenzo Spolverato.

Anche dopo la conclusione del Grande Fratello il nome di Shaila Gatta è stato assolutamente tra quelli maggiormente chiacchierati. L’ex Velina sembra essere potenzialmente molto vicina alla partecipazione ad un noto programma Rai, ma in queste ultime ore ha fatto discutere un suo filmato mentre si cimenta in una specie di “dissing” anche contro il suo ex, forse, Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta: il dissing e la fake news

Sempre al centro dell’attenzione dei media e degli “esperti” di gossip, Shaila Gatta ha deciso di uscire allo scoperto con una specie di “dissing” contro tutti e contro tutto. In particolare, sui social è diventato virale un filmato dove l’ex concorrente del Grande Fratello se la prende molto con le notizie che vengono riportate sul suo conto anche rispetto alla relazione precedente con Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

“Se prima ci stavo male ora mi faccio due risate quando leggo le fake news di gossipari acchiappa like massacrano me di continuo, mi dispiace cucciolini”, ha detto la Gatta. “Tutti a repostare la frase più emotiva, sempre pronti a farmi la morale, ho 30 anni di vissuto riprodotti nel mio cuore, il vostro pensiero principale è associarmi solo allʼamore. Cʼè chi pensa che io pensi che cerchi approvazioni dallʼesterno, cercano il pelo dentro allʼuovo, siete ghiaccio come inverno, non si può piacere a tutti”.

La possibile frecciata a Spolverato: il video

Come detto, però, tra i vari passaggi dell’esibizione “canora” della Gatta, i più attenti hanno notato delle frasi che sembrano poter far riferimento a Lorenzo Spolverato. In particolare, all’inizio del “dissing” dell’ex gieffina, ecco le parole: “È passato più di un mese e ancora non mi sono ripresa, metto un post e tu mi insulti, cos’hai passato? Puoi non essere dʼaccordo su una scelta che ho fatto, ma tu hai la tua vita e non sei un giudice”.

Secondo molti utenti, le sue parole avevano come preciso obiettivo andare a colpire Spolverato e anche chi continua a parlare del ragazzo associandolo a lei. Staremo a vedere se le polemiche proseguiranno o meno.