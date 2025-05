Nicolò Filippucci sorpreso dalla proposta di una fan: la sua reazione è virale

Dopo la fine dell’anno scolastico di Amici, Nicolò Filippucci è stato protagonista di un incontro con i fan durante il quale è arrivata una strana proposta.

Mentre i dubbi sulle conferme dei vari professori di Amici continuano, a prendersi la scena dopo l’edizione appena conclusa del talent sono, ovviamente, i ragazzi. In particolare nelle ultime ore è stato il cantante Nicolò Filippucci ad essere protagonista di un siparietto molto dolce e simpatico con un gruppo di fan tra cui ce ne è stata una piuttosto intraprendente.

Amici, l’assenza di Nicolò Filippucci dalla finale

Un’altra edizione del talent di Canale 5 Amici si è da poco conclusa e non sono mancate le discussioni e qualche polemica per come è andata la finalissima. A trionfare è stato il ballerino Daniele mentre per la sezione canto è stato Trigno a portarsi a casa lo scettro di categoria. Grande assente all’appuntamento conclusivo della scuola è stato, a detta di molti, Nicolò Filippucci.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Il ragazzo, durante tutto l’anno scolastico, è stato senza dubbio tra i giovani maggiormente cresciuti e che hanno dimostrato la propria versatilità su generi diversi. La sua maestra, Anna Pettinelli, ha provato in ogni modo a sostenerlo ma questo non è stato abbastanza per portarlo all’ppuntamento finale.

La proposta di una fan a Nicolò

Ad ogni modo il pubblico ha riconosciuto nel giovane cantante doti importanti, non solo a livello canoro ma anche caratteriali. In questo senso va letto il recente siparietto andato in scena con un gruppo di fan, ed in particolare con una.

Nel corso di un evento, infatti, una ragazza ha avuto una proposta davvero audace verso Filippucci chiedendogli… di sposarla. La reazione di Nicolò, visibilmente imbarazzato, è stata comunque apprezzabile. Il giovane ha sorriso, ha individuato meglio la giovane fan e le ha risposto che si sarebbero organizzati con le varie date, tra i suoi appuntamenti di lavoro e quelli della “futura sposa”. Insomma, un modo molto simpatico di rapportarsi al proprio pubblico.