Curioso momento social per Francesco Chiofalo che ha risposto in modo molto sincero ad una domanda di un fan a proposito delle sue fidanzate.

Ha da poco svelato le sue paure a seguito dell’intervento subito. Ora Francesco Chiofalo sta continuando a rapportarsi in modo sempre molto diretto e sincero con i fan su ogni possibile tema. L’ultimo argomento trattato è stato quello legato alla fidanzata e alle ex, con riferimento al loro fisico che sarebbe “tutto rifatto”.

Francesco Chiofalo e la relazione con Manuela Carriero

Dopo i vari tira e molla con Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo ha cambiato decisamente aria in tema fidanzata. Ebbene sì, perché l’ex volto di Uomini e Donne e di altri reality show, ha da qualche mese confermato la nuova storia con Manuela Carriero, anche lei volto conosciuto del dating show di Canale 5 con Maria De Filippi.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci – www.donnaglamour.it

Ad inizio febbraio, Chiofalo e la Carriero sono usciti definitivamente allo scoperto spiegando di essere insieme “già da un po’” ma anche di aver atteso di rendere tutto ufficiale per “essere sicuri” del loro sentimento e di quello che sarebbe potuto accadere.

Il commento sul fisico rifatto delle fidanzate

Proprio della Carriero ma anche delle ex fidanzate, Chiofalo ha parlato in queste ore con i fan rispondendo ad una domanda, o meglio una osservazione, per certi versi invadente: “La tua fidanzata è tutta rifatta: ti metti sempre con ragazze rifatte dalla testa ai piedi“.

Dal canto suo, il ragazzo ha replicato con delle parole destinate a far parlare: “Ora che faccio mentre locale… Selvaggia Roma aveva il seno rifatto, Antonella Fiordelisi anche lei aveva il seno rifatto, Drusilla Gucci, anche lei aveva il seno rifatto. Manuela Carriero, che è la mia fidanzata attuale, ha il seno rifatto pure lei… Ora che ci penso saranno 15 anni che non tocco una tetta vera!“, ha ironizzato Chiofalo dando modo, però, di far discutere proprio sul tema chirurgia estetica.