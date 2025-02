La paura di Francesco Chiofalo: perché dopo il trapianto non si fa più la barba

Durante uno scambio di domande e risposta con i fan, Francesco Chiofalo ha raccontato una sua grande paura che riguarda il suo viso e la barba.

Ha da poco annunciato e presentato ufficialmente al pubblico la sua nuova fidanzata dopo Drusilla Gucci. Adesso, Francesco Chiofalo ha avuto modo di parlare con i suoi seguaci in un domanda e risposta su Instagram. Tra i tanti quesiti, spicca quello relativo al motivo per cui, dopo il trapianto, il ragazzo non sia più fatto la barba. Un qualcosa che il diretto interessato ha voluto spiegare.

Francesco Chiofalo e il trapianto della barba

Attraverso i propri canali social e precisamente tramite Instagram, Francesco Chiofalo ha avuto modo di raccontare alcuni dettagli di sé molto particolari. Nel dettaglio, l’ex volto di Uomini e Donne e anche de La Pupa e il Secchione ha parlato della sua paura di farsi la barba da quando ha fatto il trapianto. Un qualcosa che il ragazzo non aveva mai confessato prima.

A chi gli ha chiesto come mai non si sia mai mostrato senza barba dopo aver fatto il trapianto diverso tempo fa, Chiofalo ha spiegato: “Dopo essermi sottoposto all’intervento di trapianto della barba 5 anni fa in Turchia non mi sono mai più ‘sbarbato’. Prima di questo intervento avevo una pelle del viso molto bella, liscia e luminosa. Dopo aver fatto il trapianto ho notato che tra i peli della mia barba ci sono molti segni sulla pelle… Sembrano quasi cicatrici”.

La paura del rasarsi: la confessione

La risposta di Chiofalo è poi andata avanti con ulteriori dettagli e in questo senso anche sulla spiegazione della sua vera paura. “Ho paura che sotto la barba la pelle sia totalmente deturpata per questo non mi sono mai più ‘sbarbato’”, ha ammesso il ragazzo che successivamente ha aggiunto che avrebbe intenzione di superare tale paura anche per scoprire se effettivamente il suo volto si è modificato o meno. “Naturalmente spero che sia tutto ok”, ha concluso.