Emma Marrone, l’inaspettato regalo a “luci rosse” da parte di Olly: la foto

Nelle scorse ore Emma Marrone ha festeggiato il compleanno e ha ricevuto anche un particolare regalo da alcuni amici e colleghi.

Sono state ore di festa per Emma Marrone che ha compiuto 41 anni e lo ha fatto in modo piuttosto singolare. Sui social la cantante ha manifestato alcune sensazioni profonde che l’hanno portata ad emozionarsi e far emozionare, ma anche in modo divertente grazie ad un particolare regalo “a luci rosse” ricevuto, anche dall’amico e collega Olly.

Emma Marrone e il compleanno

In occasione del suo 41esimo compleanno, Emma Marrone ha ricevuto diverse manifestazioni d’affetto da parte di amici e parenti. La stessa cantante ha voluto condividere alcune riflessioni sulla giornata di festa con i suoi fan ammettendo una certa tristezza più che altro per la mancanza di suo padre, una figura importantissima per lei.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

La Marrone aveva spiegato di sentire profondamente la mancanza del genitore che, proprio in occasione dei suoi compleanni, le diceva sempre in modo affettuoso: “Buon compleanno Lupacchiotta mia”.

Il regalo “a luci rosse” ricevuto

A rendere meno amaro e malinconico il compleanno della Marrone, con ogni probabilità, è stato un regalo ricevuto da un gruppo di amici e colleghi tra cui il fresco vincitore di Sanremo, Olly. Come è stato possibile osservare da vari contenuti social, Emma ha ricevuto un dono “a luci rosse”. Si tratta, nel dettaglio, di uno specchio a forma di organo genitale maschile. Un dono scherzoso e decisamente originale arrivato da parte di Olly, appunto, ma anche di Juli e altri amici intimi della donna.

“Mitica Emma e mitici gli amici che gli hanno fatto quel regalo”, “Ma la Marrone tutta contenta del regalo sensuale ricevuto?”, “Ma si può fare un dono del genere? Grandi”, hanno commentato alcuni utenti del web una volta che lo scatto dello specchio è diventato virale suscitando tantissime parole e reazioni.