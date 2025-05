Momento di apprensione in casa di Francesca Ferragni che ha dovuto fare i conti con un weekend movimentato e una bella paura per suo figlio Edoardo.

Solamente pochi mesi fa era stata protagonista di un gender reveal party mozzafiato per annunciare a tutti le novità legate all’arrivo del secondo bebè in famiglia. Ora, Francesca Ferragni ha raccontato l’ultimo weekend trascorso tra varie peripezie tra cui anche un momento di apprensione legato alla salute del figlio, Edoardo.

Francesca Ferragni: la famiglia si allarga

In casa di Francesca Ferragni è già partito il conto alla rovescia per dare il benvenuto al secondo bebè. Infatti, la sorella di Chiara e Valentina è in dolce attesa di una piccola bimba che andrà a fare compagnia a papà Riccardo Nicoletti e al fratellino Edoardo. La coppia aveva annunciato a tutti in modo molto dolce l’arrivo della bambina e da quel momento c’è stata grande attenzione da parte di tutti nei loro confronti.

Francesca e Riccardo avevano comunicato l’arrivo del secondo figlio con alcuni scatti della famiglia al completo e facendo capire come il primogenito, Edoardo, sarebbe diventato “fratello maggiore”. Successivamente, i due avevano parlato apertamente dell’arrivo di una femminuccia. “Buona festa della donna anche a te, piccolina”, erano state le parole di mamma Francesca in occasione della festa della donna che avevano tolto ogni dubbio.

L’incidente per il figlio Edoardo: il racconto

E a proposito di piccoli e di bambini, in casa Ferragni, come anticipato, quello appena passato è stato un weekend piuttosto travagliato. Edoardo, infatti, primogenito della coppia, si è fatto male ad un piede. Non è chiaro quale incidente sia avvenuto ma il ragazzino si è fratturato. La Ferragni, infatti, pubblicando un post ha reso partecipi tutti dell’accaduto: “Weekend rehab”, le sue parole. “P.S: grazie a tutti dei messaggi, Edo sta bene ha solo una piccola frattura ad un osso del piede e dovrà stare tranquillo per qualche settimana”.

Al netto della paura è probabile che il piccolo possa davvero riprendersi nel giro di poco tempo. Noi glielo auguriamo con tutto il cuore.