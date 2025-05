Famiglia, figlio Santiago e anche la futura possibile conduzione di Sanremo: Stefano De Martino è uscito allo scoperto su tanti temi.

Dopo il curioso bacio al concerto di Mahmood, Stefano De Martino torna ad essere protagonista sia per quanto riguarda le vicende di carattere professionale sia per quelle legate alla sua famiglia. Durante ‘La Volta Buona’, trasmissione di Rai 1, il presentatore è stato oggetto di un servizio e di una intervista ad opera di Rosanna Cacio con la quale si è confidato su svariati aspetti.

Stefano De Martino, tra famiglia e il figlio Santiago

Ai microfoni de ‘La Volta Buona’, Stefano De Martino ha parlato del suo grande successo in tv e del modo molto modesto e umile con il quale sta affrontando tutto questo, anche all’interno della sua famiglia. In questa ottica, il presentatore ha spiegato che quando parla con la madre e con il padre le uniche cose che vengono dette fanno riferimento all’andamento di qualche puntata di Affari Tuoi ma senza particolare enfasi legate appunto ai record di ascolti del conduttore.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Sempre a ‘La Volta Buona’, De Martino ha poi parlato del futuro di suo figlio Santiago: “Se vuole seguire le mie orme= A volte i figli seguono le orme dei genitori, altre volte ci si allontana totalmente. Non saprei ma spero lui trovi una via di mezzo, ma soprattutto che faccia quello che gli pare e piace”, ha detto.

La rivelazione su Sanremo

Durante la trasmissione pomeridiana di Rai 1, poi, è stato trasmesso anche un passaggio dell’intervento di De Martino al Festival della tv. In questo senso spiccano le parole su Sanremo: “Ho sempre detto che mi piacerebbe farlo. Sì”, ha esordito.

Idee chiare anche per le tempistiche: “Mi piacerebbe fare Sanremo e farlo bene. Quando mi chiedono del Festival, dico che vorrei farlo con qualche capello bianco ma con ancora tutti i capelli in testa“, ha detto De Martino facendo riferimento quindi ad un momento non troppo in là della carriera ma neppure troppo vicino all’attualità in modo da essere pronto professionalmente all’evento.