Matano chiude a Domenica In poi “punge” Lorella Cuccarini

L’intervento di Alberto Matano tra l’ipotesi Domenica In e uno sguardo al passato con tanto di riferimento pungente a Lorella Cuccarini.

Tempo di confidenze in tema lavoro per Alberto Matano che oltre ai riferimenti del passato sull’amore ha avuto modo in queste ore, intervenendo al Festival della tv, di parlare di Domenica In, del futuro con o senza Mara Venier ma anche di accennare ad alcune polemiche legate ad una situazione controversa avuta con Lorella Cuccarini.

Alberto Matano e il futuro di Domenica In

Intervenuto al Festival della tv, Alberto Matano ha commentato le voci sul possibile addio di Mara Venier da Domenica In. In questo senso, alcuni avevano fatto pure il suo nome come “successore” della Zia della tv. “È Mara l’erede di Mara…”, ha risposto senza giri di parole il presentatore de La Vita in Diretta oltre che giudice d’onore di Ballando con le stelle.

Alberto Matano – www.donnaglamour.it

“A me piacerebbe fare un programma di infotainment in prime time, costruire una prima serata su Rai1 con un format nuovo: cucire su di me qualcosa che non c’è e che il pubblico vorrebbe“, ha detto. E su Sanremo: “Io a Sanremo? Non ci penso, immagino nel mio percorso progetti più in linea con quello che è stata la mia carriera fino ad ora”, ha concluso Matano.

La frecciatina a Lorella Cuccarini

Tra i vari passaggi di Matano al Festival della tv non è mancato un riferimento al passato. In particolare su Lorella Cuccarini con cui aveva condiviso il pomeriggio di Rai 1 e il cui addio fu in un certo senso polemico: “Mi ha dato molto fastidio quando mi ha tacciato di essere maschilista”, ha dichiarato Matano sulla collega ora professoressa di Amici: “Questa è un’accusa fuori dalla realtà, l’ho vissuta come un’ingiustizia, è contro la mia storia e il mio modo di essere”.