Alberto Matano: “Prima di mio marito c’è stata una donna. Ecco chi era”

Gli amori del passato, il coming out e il matrimonio con il marito: Alberto Matano si è raccontato a tuttotondo tra vita privata e professionale.

Lunga e interessante intervista al Corriere della Sera per Alberto Matano, noto conduttore della Rai, da oggi anche scrittore con il romanzo ‘Vitamia’, dai tratti autobiografici, con amori etero e amori omosessuali. Il presentatore ha confidato diversi aspetti legati alla sua opera e, allo stesso tempo, relativi alla sua vita passata e presente.

Alberto Matano e la storia con una donna

Interessanti diversi passaggi dell’intervista al Corriere da parte di Alberto Matano. In particolare qeullo legato ad un amore passato, quello per una donna.

Facendo riferimento appunto al suo libro e alla co-protagonista Giulia, ecco il presentatore ammettere: “Se c’è stata una Giulia nella mia vita? Certo, ho amato anche io la mia Giulia, negli anni subito dopo l’Università, un amore totalizzante, poi ho vissuto la stessa intensità anche verso un uomo”.

Alberto Matano

“L’amore che vivi a 20 anni ti travolge, magari finisce ma sai che ti ha cambiato e continua a vivere anche nell’assenza. Anche io ho avuto un grande amore giovanile, poi con la maturità abbracci tutto con armonia. I sentimenti grandi vanno ricuciti”.

Matano ha poi parlato di come sia arrivato il coming out e come siano andate le cose in famiglia: “Prima ne ho parlato con i miei fratelli, poi con i miei genitori, è stato un processo: Riccardo è stato il primo genero a entrare in famiglia. Dichiarare il proprio orientamento sessuale è qualcosa che parte da dentro, una scelta personalissima”.

L’amore per suo marito

Nel corso dell’intervista non poteva mancare il pensiero per suo marito: “Un colpo di fulmine. È entrato nel ristorante dove ero con alcuni amici e l’ho notato. Quando l’ho incrociato di nuovo in palestra ho fatto il primo passo. Era sul tapis roulant e gli ho detto: ‘ma quanto corri….'”.

A giocare un ruolo chiave nella relazione e nelle nozze di Matano e del marito anche Mara Venier: “Sì, eravamo al ristorante e lei ha lanciato la provocazione. Riccardo ha aperto l’agenda e ha segnato la data. Quando ci ha sposati (la Venier ndr) eravamo tutti con gli occhi lucidi”.