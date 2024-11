Francesca Fagnani, a Belve look di classe dal costo esagerato…

Una nuova stagione di Belve è iniziata e Francesca Fagnani continua ad incantare con la sua bravura e il suo stile. L’ultimo look le ha portato tanti complimenti…

Protagonista della nuova edizione di Belve su Rai 2, Francesca Fagnani continua ad ottenere grande riscontro da parte del pubblico. La giornalista e conduttrice si sta facendo apprezzare non solo a livello professionale ma anche per i suoi look sempre molto eleganti ma allo stesso tempo semplici. L’ultimo outfit scelto è stato, come al solito, perfetto. In questo senso la donna non ha badato a spese…

Francesca Fagnani: l’abito Armani a Belve

Solitamente Francesca Fagnani sceglie degli outfit eleganti e semplici, possibilmente sul nero. Anche il suo ultimo look a Belve non è stato da meno e ha portato la conduttrice del programma di Rai 2 a ricevere moltissimi complimenti.

Francesca Fagnani

Nel corso dell’ultima puntata del programma di Rai 2, la conduttrice si è affidata ancora una volta alla stylist Claudia Scutti, che cura la sua immagine da diverso tempo. La Fagnani ha puntato su uno dei capi must del suo guardaroba televisivo: il tubino.

In questo senso, la donna ha vestito un modello strapless di Giorgio Armani, in velluto, lungo fino al polpaccio. A quanto pare, il costo dell’abito è decisamente elevato, probabilmente come spiegato da diversi esperti del settore, attorno ai 3000 euro, come lo era un altro vestito indossato lo scorso anno sempre a Belve.

A completare l’outfit della Fagnani, un paio di décolleté con tacco alto e, infine, un tocco “prezioso”: un paio di orecchini a cerchio per illuminare il viso di Pomellato.

Gli ospiti della seconda puntata di Belve

Nel corso della prima puntata di Belve sono stati ospiti Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Invece, per quanto riguarda la seconda, a dover fare i conti con le domande ficcanti della bella e preparata Fagnani ecco Carmen Di Pietro, Gianmarco Tamberi e Valeria Golino.

Anche in questo caso, il divertimento e il pathos sono garantiti vista l’entità degli ospiti in studio.