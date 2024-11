Selvaggia Lucarelli allo scoperto: “Madonia cacciato? Ecco perché”

L’uscita di scena di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle e la verità di Selvaggia Lucarelli: come ha vissuto la situazione la giudice.

“Divergenze professionali”: questa la motivazione ufficiale della “cacciata” di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Quella ufficiosa, invece, sarebbero le diatribe con Selvaggia Lucarelli che, a tal proposito, ha voluto commentare la vicenda lavandosene, a modo suo, le mani e spiegando quale sarebbe stato il vero problema del danzatore nella trasmissione di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli e la “cacciata” di Madonia da Ballando

Cosa è successo davvero ad Angelo Madonia ufficialmente fatto fuori da Ballando con le Stelle? A rispondere a questa domanda ci ha pensato, a modo suo, Selvaggia Lucarelli che tramite la sua newsletter ha spiegato la propria visione.

Selvaggia Lucarelli

Tramite un post social che riporta alla sua newsletter, la Lucarelli ha spiegato la visione personale sull’uscita di scena di Madonia da Ballando. “No, Madonia non è uscito da Ballando con le Stelle perché ha risposto a me”, ha scritto la penna graffiante riportando i lettori ai suoi contenuti esclusivi.

Dall’anteprima della newsletter della Lucarelli, ecco le prime spiegazioni: “Il problema di Angelo Madonia, quest’anno, finiva davvero per ‘elli’, ma non ero io”, si legge nel sottotitolo del contenuto della bella Selvaggia.

Il rapporto con Federica Pellegrini

Nel suo racconto la Lucarelli ha poi spiegato di aver pensato, almeno prima di questi recenti episodi, che Madonia fosse uno simpatico. Eppure, in questa edizione, qualcosa è accaduto: “Quest’anno, quando ho saputo che avrebbe ballato con Federica Pellegrini ho pensato che anche per lui fosse una grande opportunità di divertimento. Voglio dire, Federica Pellegrini è uno dei personaggi più importanti mai approdati a “Ballando con le stelle”, una che è venuta a mettersi in gioco in quella che è una competizione dilettantistica nel mondo dell’intrattenimento tv, ma pur sempre una competizione sportiva […]”.

Dopo aver elogiato il carattere della Pellegrini, Divina in vasca e anche sul palco di Ballando, ecco l’affondo della Lucarelli su Madonia: “Io, personalmente, in tanti anni di Ballando non ho mai visto nessuno al suo livello di popolarità incassare con tanta grazia e allo stesso tempo caparbietà le critiche. Di solito, a quel livello, c’è la reazione scomposta della lesa maestà o la mollezza di chi non si mette in gioco, perché se non giochi non vinci, ma neppure perdi. Ovviamente, non mi è sfuggito il contorno che poi contorno non era, e cioè la scarsa intesa tra Federica Pellegrini e il suo ballerino. Non erano i cm di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso dagli anni scorsi […]”.