Andrea Zenga innamorato pazzo di Rosalinda Cannavò: la dedica super

Momento molto dolce tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò con il ragazzo che ha dedicato un pensiero speciale alla sua dolce metà.

Sono da poco diventati genitori della piccola Camilla e per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è iniziata a tutti gli effetti una nuova vita. Il loro rapporto, però, non sembra aver subito alcuno stop, anzi. Il feeling tra mamma e papà è aumentato e lo conferma anche la recente dedicate del ragazzo in occasione del compleanno della sua dolce metà.

La dedica di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò

Tanti auguri a Rosalinda Cannavò che ha compiuto oggi gli anni. Per l’occasione, il compagno Andrea Zenga le ha dedicato un video social con tanto di dedica romantica che ha strappato cuoricini e tante reazioni ai fan della coppia.

Rosalinda Cannavò

L’ex gieffino ha voluto fare una sorpresa alla propria fidanzata pubblicando su Instagram, nelle stories, un simpatico filmato. “Buon compleanno amore mio, grazie per avermi migliorato la vita”, le sue parole. La risposta di Rosalinda non si è certo fatta attendere. La ragazza ha ricondiviso a sua volta il filmato e ha commentato: “Il primo piantarello fatto. Ti amo”.

La vita da mamma

Negli ultimi mesi per la coppia è stato un turbinio di emozioni. La stessa Cannavò ha di recente raccontato come stia procedendo la sua vita da madre: “Veramente non ho nemmeno avuto il tempo di rendermi conto di avere partorito, nel senso che quando ti trovi in braccio questi ‘scriccioli’ e capisci di essere mamma, pensi meno a te stessa”, ha detto la neo mamma della piccola Camilla.

E sul parto: “Da quando ho visto la sua faccina è cambiato tutto. Sono sempre stata una persona con una soglia del dolore molto bassa e mi meraviglio di me stessa, ma l’amore per un figlio può tutto”, aveva detto ancora Rosalinda.