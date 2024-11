Cristina D’Avena e la sorella (quasi) gemella: “Ecco cosa ci dicono”

Un rapporto magico e una somiglianza incredibile: il curioso feeling tra Cristina D’Avena e sua sorella Clarissa. I retroscena.

Da una parte Cristina D’Avena dall’altra sua sorella Clarissa che, a quanto pare, in molti scambiano spesso per la nota artista. Al Corriere della Sera, le due donne hanno raccontato curiosi retroscena legati sia al loro magico rapporto ma anche al fatto che, molto spesso, vengano scambiate per via della grande somiglianza.

Cristina D’Avena e sua sorella (quasi) gemella

Clarissa lavora con sua sorella Cristina D’Avena da circa 30 anni come sua addetta stampa. Seguendola spesso a degli eventi viene scambiata per la nota artista. Intervistate dal Corriere della Sera, le donne hanno raccontato alcuni aneddoti davvero divertenti a tal proposito.

Cristina D’Avena

“Pensano che a parlare sia Cristina che finge di non essere Cristina, invece non è Cristina ma è Clarissa, cioè io, che in quel momento ho il telefono di Cristina. Però la mia voce è come la sua, e allora…”, ha raccontato curiosamente la sorella della regina dei cartoni animati.

“Lei è più grande ma non mi offendo certo se dicono che sembriamo gemelle. E’ la verità: siamo davvero simili”, ha ammesso ancora Clarissa.

Il rapporto tra sorelle

Le due donne hanno raccontato di andare molto d’accordo al netto di qualche litigata che, però, rientra subito. In questo senso, Clarissa ha aggiunto: “Abbiamo la fortuna di andare d’accordo davvero, autenticamente, sulle cose importanti. Ci proteggiamo a vicenda”.

Cristina D’Avena, invece, ha detto: “Se io vado lenta, Clarissa va troppo veloce. Pensa di avermi detto cose che in realtà non mi ha detto, perché è già proiettata su altro. Quante volte mi suona il telefono: chiamo per l’intervista fissata… Peccato che nessuno abbia detto niente a me”.