Il ritorno in Rai di Amadeus grazie a Fiorello: il siparietto

Amadeus “torna” in Rai e lo fa grazie all’amico Fiorello. I due sono stati protagonisti di una divertente gag durante ‘La Pennicanza’.

Sta succedendo davvero di tutto su Rai Radio 2 da quanto Fiorello è tornato con il suo nuovo programma ‘La Pennicanza’. Dall’audio svelato di Mara Venier su Domenica In fino all’ultimo episodio che ha scatenato tantissime reazioni e che ha visto Amadeus fare ritorno in Rai dopo svariato tempo dall’addio.

Fiorello e La Pennicanza: siparietti e polemiche

Dopo i tantissimi rumors delle scorse settimane, è diventato ufficiale il ritorno di Fiorello sulla Rai ed in particolare su Radio 2 con lo show tutto rinnovato ‘La Pennicanza’. Lo showman ha deciso, insieme all’amico e collega Fabrizio Biggio, di dare vita ad una trasmissione tutta improvvisata sullo stile di Viva Rai2! e fino ad ora è stato un assoluto successo.

Amadeus – www.donnaglamour.it

La trasmissione si basa fondamentalmente sull’improvvisazione e il mitico Fiore è ovviamente protagonista a 360° di ogni siparietto. Dopo aver ironizzato sulla Premier Meloni e aver fatto sentire un messaggio vocale di Mara Venier non poteva mancare anche il suo caro amico Amadeus che nel corso della recente puntata è, di fatto, tornato in Rai.

Il ritorno di Amadeus in Rai

Dopo aver salutato la tv di Stato non senza qualche polemica, ecco Amadeus fare ritorno in Rai grazie a Fiorello tramite una videochiamata davvero esilarante nel corso della diretta de ‘La Pennicanza’. Ama ha risposto alla chiamata dell’amico e ha persino colto l’occasione per pubblicizzare il suo programma… sul Nove. “Sono nel mio camerino da 3%. Però è un bel camerino, è il 3% più ricco che ci sia. Ciao a tutti gli amici della Rai. La cosa incredibile è che io posso promuovere in Rai, con la loro totale apertura e disponibilità, che mercoledì sera vado in onda con una nuova puntata di Like a Star, naturalmente sul Nove”, ha detto il presentatore passato su Discovery.