Mario Balotelli: la verità sul test di DNA per sua figlia

Tra gli ospiti di Belve con Francesca Fagnani anche Mario Balotelli che ha parlato di vita sportiva ma anche di questioni molto private.

Personaggio decisamente controverso sia a livello sportivo che personale, Mario Balotelli è stato ospite di Belve con Francesca Fagnani. Se in passato aveva fatto parlare il mondo dello spettacolo anche per alcune tensioni avute con Ilary Blasi, adesso il calciatore ha avuto modo di discutere di razzismo e di svelare dei retroscena legati alla figlia Pia, avuta da Raffaella Fico.

Mario Balotelli e il razzismo

Tra gli ospiti della puntata di martedì 27 maggio 2025 di Belve con Francesca Fagnani, Mario Balotelli ha avuto l’occasione di tornare protagonista affrontando diverse tematiche scottanti. Una di queste è relativa al razzismo che molto spesso, purtroppo, lo ha visto essere vittima di spiacevoli episodi, non solo sul campo da calcio.

Mario Balotelli ai tempi della Nazionale – www.donnaglamour.it

Oltre a quanto accaduto spesso allo stadio, Super Mario ha risposto ad una precisa domanda della padrona di casa relativamente a quanto gli accadde per le vie di Roma quando due uomini gli lanciarono delle banane: “Non lo rifaranno, penso se lo ricordino”, ha detto il giocatore. A precisa richiesta della Fagnani se avessi usato le cattive maniere con loro: “No no”, ha detto col sorriso facendo intendere che qualcosa possa essere accaduto.

La verità sul test del DNA per sua figlia

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche una questione molto personale legata alla figlia avuta con Raffaella Fico. Infatti, in passato, Balotelli chiese il test del DNA, cosa che per sua stessa ammissione rifarebbe anche oggi per una semplice motivazione: “Se lo rifarei? Sì. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia, ma che altro potevo fare?”, ha dichiarato Super Mario con grande onestà. Il calciatore, lo ricordiamo, nel 2017 è diventato padre anche di Lion, avuto dall’ex Clelia Carleen.