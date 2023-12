A quanto pare Mario Balotelli solidarizza con Francesco Totti e infatti, nelle scorse ore, ha fatto un commento infuocato contro Ilary Blasi.

A sorpresa Mario Balotelli ha manifestato la sua solidarietà verso l’ex calciatore Francesco Totti e, attraverso i social, ha mostrato lo schermo della sua tv mentre veniva inquadrata Ilary Blasi a Verissimo (programma in cui la conduttrice ha parlato della sua discussa separazione dall’ex marito) e ha scritto contro di lei: “Hai rotto il c***!”.

Mario Balotelli: il messaggio contro la conduttrice Ilary Blasi

A quanto pare nella discussa querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Mario Balotelli si è schierato dalla parte dell’ex calciatore e infatti ha scagliato una frecciatina infuocata contro la sua ex moglie Ilary Blasi (che nelle scorse ore è stata ospite a Verissimo per parlare proprio della fine della loro storia). La conduttrice replicherà alle sue parole?

Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più in merito alla separazione tra i due vip e si chiedono se l’ex Capitano della Roma replicherà pubblicamente alle parole della sua celebre ex, madre dei suoi tre figli. Al momento sulla questione tutto tace e il regista che ha realizzato il docufilm (Tommaso Deboni) ha svelato che questo sarebbe stato realizzato all’oscuro del suo ex marito. Sulla questione non sono emerse conferme e non è dato sapere come Francesco Totti abbia preso la questione. Da mesi lui e Ilary Blasi si stanno fronteggiando in tribunale per via delle pratiche relative alla loro separazione.