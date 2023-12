Ilary Blasi è tornata a parlare della sua discussa separazione da Francesco Totti e di come l’avrebbero vissuta i suoi figli.

Nei giorni scorsi è uscito il docufilm Unica e la showgirl Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo per parlare della sua discussa separazione dall’ex marito, Francesco Totti, e di come l’avrebbero vissuta i suoi figli. In merito alla questione la showgirl ha detto:

“I nostri figli hanno visto il documentario, gliel’ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. ‘Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo’. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di schierarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L’importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la rivelazione sui figli

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno entrambi mantenuto un ottimo rapporto con i loro figli dopo la loro discussa separazione e, a seguito dell’uscita del docufilm Unica, Ilary ha svelato al salotto tv di Silvia Toffanin di aver fatto in modo che i suoi figli fossero liberi di scegliere se guardare o meno il suo docufilm. La conduttrice ha anche svelato a Verissimo che oggi le cose tra lei e Totti starebbero in maniera diversa rispetto ad un anno fa, ossia nel periodo in cui hanno annunciato al mondo la loro rottura.

“È il padre dei miei figli e lo sarà per sempre. Io credo che era confuso, spaventato anche lui. Era una via di fuga più facile. Ma nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”, ha precisato la showgirl. Al momento l’ex calciatore non ha replicato alle sue parole, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.