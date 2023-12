Ospite a Domenica In, Belen Rodriguez ha confessato i tradimenti subiti da parte dell’ex marito Stefano De Martino che, poche ore dopo, ha replicato in diretta tv.

Dopo mesi di silenzio, Belen Rodriguez si è recata al salotto tv di Mara Venier e per la prima volta ha confessato che lei e suo marito Stefano De Martino si sarebbero detti addio per via di numerosi tradimenti ai suoi danni. Poche ore più tardi De Martino è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha ammesso:

“Non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belén è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”.

Belen Rodriguez

Stefano De Martino: la replica a Belen Rodriguez

A quanto pare la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è finita nel migliore dei modi e la showgirl, a Domenica In, ha affermato che dopo l’addio al ballerino avrebbe perso molto peso e avrebbe sofferto di depressione.

La showgirl ha anche sottolineato che la sua storia con il padre di suo figlio Santiago sarebbe finita a causa dei tradimenti ai suoi danni, ma la questione non ha ricevuto conferme né smentite da parte del suo ex marito. I due erano già tornati insieme una volta in passato, e da tempo si vociferava che le cose tra loro si fossero messe male per via dei presunti tradimenti da parte di Stefano. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? I fan dei social sono curiosi di saperne di più.