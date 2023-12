Belen Rodriguez, nel corso della lunga intervista con Mara Venier, a Domenica In, parla anche dei motivi per cui ha lasciato Le Iene e Tu Si Que Vales.

Belen Rodriguez dopo un’assenza dalla TV, durata mesi, torna a parlare di sé. La showgirl a Mara Venier sottolinea che ha lasciato per sua scelta personale i programmi de Le Iene e di Tu Si Que Vales. Oggi, domenica 3 dicembre, l’argentina torna in TV e lo fa nel salotto di Mara Venier su Rai1.

Belen, perché ha lasciato Le Iene e Tu si que vales

Nel corso dell’intervista, Mara Venier chiede a Belen Rodriguez i motivi per cui ha lasciato la conduzione di alcuni programma e lei risponde: “Al primo posto per me viene l’amore, poi viene il lavoro. Ho rifiutato io di tornare a Le Iene e Tu Si Que Vales. Se avessi continuato a lavorare sarei irresponsabile, avrei potuto creare problemi con la produzione. Così ho preferito lasciare. Era un periodo di difficoltà, non c’ero, mi sentivo smarrita, è stato l’anno più difficile che abbia mai vissuto. Sono caduta in basso, tanto in basso che più di più non si poteva” racconta Belen.

Il bisogno di protezione

La Rodriguez racconta anche del grande bisogno di protezione di cui sente la necessità: “Anche se non lo faccio vedere, ho bisogno di protezione“. A zia Mara confessa che è sempre stata tenace e determinata e nella sua vita si è sempre occupata da sola di sé stessa: “Purtroppo nell’ultimo anno ho trascurato di occuparmi di me, della mia serenità. In Argentina si occupavano di me i miei genitori, in Italia ho sempre fatto da sola” conclude Belen.

Belen Rodriguez

L’amore con Stefano De Martino



L’amore con Stefano De Martino è cominciato ad Amici. In seguito, nel 2013, Belen e Stefano si sono sposati, appena dopo la nascita del loro bambino, Santiago. Nel 2015, la coppia si è separata per poi riavvicinarsi nel 2019, poi la definitiva rottura finale. In seguito Belen ha avuto altri amori, tra questi anche quello con Antonino Spinalbese, nel 2020, dal quale è nata la piccola Luna Marì. La loro relazione poi si è conclusa, e Belen è tornata nuovamente single. In questi mesi, si è molto parlato della nuova relazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Mara Venier in studio afferma che Elio è davvero una persona speciale e Belen replica: “Dici? allora non lo mollo più“.