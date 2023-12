Ospite di Mara Venier a Domenica In, il 3 dicembre 2023, Belen Rodriguez che dopo mesi torna a parlare in TV. Ecco i temi dell’intervista.

Nel salotto di Mara Venier su Rai1, è ospite la nota showgirl e conduttrice argentina, Belen Rodriguez, che dopo un’assenza televisiva, torna a raccontarsi a cuore aperto da zia Mara. Nel corso dell’intervista, Belen parla di molti temi, tra cui il suo allontanamento temporaneo dalla TV e i prossimi progetti che l’argentina ha in cantiere.

Belen Rodriguez e l’infanzia in Argentina

La chiacchierata negli studi di Domenica In, tra Mara Venier e Belen, parte dall’infanzia della showgirl in Argentina. La Rodriguez ricorda la sua famiglia: “In Argentina ho avuto un’infanzia serena, anche se molto povera” racconta. L’ex conduttrice de Le Iene racconta l’inizio del suo esordio e il trasferimento in Italia. In argentina, nonostante Belen avesse l’amore della sua famiglia, la vita era dura e la povertà estrema: “A soli 18 anni, distribuivo volantini per strada. In seguito ho fatto anche la pizzaiola” ricorda Belen in studio.

La carriera di Belen Rodriguez in Italia

Dopo aver deciso di lasciare la sua Argentina, che versava in grande difficoltà e povertà, Belen arriva in Italia. In quegli anni, ricorda la showgirl, la sua famiglia aveva perso anche la casa. Belen Rodriguez in Italia, debutta come modella ma purtroppo, come spesso capita, il contratto firmato non corrispondeva alla professione citata e così Belen, invece che fare la modella, si trova a lavorare nei locali serali.

Tuttavia, grazie alla sua grande determinazione, l’argentina persevera e riesce ad arrivare al mondo della moda e della TV. Dopo qualche tempo, riesce anche ad acquistare una nuova casa in Argentina per i suoi genitori.

Belen Rodriguez

La decisione di fermarsi con la TV

Mara Venier chiede a Belen come mai ha rifiutato alcuni programmi TV e lei risponde: “Se non mi fossi fermata sarei stata un’irresponsabile, dovevo farlo. Ero caduta in basso che più in basso non si può“. Quindi, la decisione di Belen di lasciare Le Iene e Tu si que vales è stata una sua scelta personale, dettata dal fatto che stava davvero molto male.