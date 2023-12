Il weekend è stato ricco di episodi e confessioni inaspettate per quanto riguarda il mondo vip: scopriamo di quali si tratta.

Da Belen Rodriguez e Ilary Blasi (che hanno fatto finalmente luce sulle cause relative alla fine dei loro matrimoni) a Fedez (che ha parlato per la prima volta del momento buio da lui attraversato a causa della sua malattia) scopriamo quali sono stati i gossip più discussi del weekend nel mondo vip.

Ilary Blasi: la separazione da Totti

Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo e, all’amica di sempre Silvia Toffanin, ha confessato i retroscena sulla sua separazione da Totti e sull’uscita del docufilm Unica. La conduttrice ha anche ammesso di aver fatto di tutto per cercare di salvare il suo matrimonio.

Belen Rodriguez: i tradimenti di Stefano

Nel frattempo anche Belen Rodriguez ha generato un putiferio parlando della sua separazione dall’ex marito, Stefano De Martino: ospite a Domenica In, la showgirl ha confessato di aver subito numerosi tradimenti da parte del ballerino e di essere caduta in depressione.

Fedez: il momento buio

Fedez ha confessato a Domenica In i retroscena del momento buio da lui vissuto negli scorsi mesi, quando è stato ricoverato per via di alcune emorragie interne. “Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia, il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a gesti estremi per mettervi fine”, ha affermato il rapper.

Raimondo Todaro: la malattia e l’amore per Francesca

Ospite a Verissimo, Raimondo Todaro ha svelato alcuni retroscena sul tumore contro cui si è trovato a combattere e su quanto la vicinanza della moglie Francesca Tocca sia stata per lui fondamentale. I due sono tornati insieme dopo un momento di crisi, e oggi sembrano essere più uniti che mai.

Paura per Alessandro Meluzzi: operato d’urgenza

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi è stato ricoverato d’urgenza a Rimini per un’emorragia cerebrale. Sui social in tanti gli hanno dedicato le loro preghiere e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni.