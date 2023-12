Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 3 dicembre. In studio il racconto della loro storia e del tumore di Raimondo.

Ospiti nel salotto di Verissimo, ci sono Francesca Tocca e Raimondo Todaro che si raccontano. In studio si parla della malattia di Raimondo che portato Francesca a riavvicinarsi a lui. A Silvia Toffanin la ragazza confessa: “Credevo che non sarei mai più tornata insieme a lui“, ha raccontato la ballerina.

La malattia ha riavvicinato Francesca a Raimondo

Quando a Raimondo è stato diagnosticato il tumore, il suo medico ha detto ad entrambi che tra loro la complicità era tanta e addirittura fuori dagli schemi comuni. In merito, Raimondo Todaro afferma: ” Ci siamo rimessi insieme ma lei non mi amava come prima. Io poi mi son detto che l’avrei fatta innamorare ancora come la prima volta“, ha raccontato il maestro di Amici.

Sua moglie ha poi aggiunto che non è stato tanto semplice tornare insieme: “Io ha sopportato tante cose, anche in famiglia, in giro si dicevano molte cose non vere. Avevamo bisogno di un po’ di tempo. Poi col Covid siamo rimasti bloccati in casa. In totale relax, mi sono accorta che sentivo cose che da tempo mancavano”.

La battaglia per vincere il tumore

In merito alla sua malattia, Raimondo Todaro si dice oggi soddisfatto dell’esito avuto, anche perché ha ripreso subito peso dopo gli interventi ospedalieri. Todaro ha poi aggiunto che la battaglia contro il tumore è stata difficile ma Francesca Tocca lo ha sostenuto, combattendo la battaglia insieme a lui: “Le ho raccontato del tumore, lei si è mostrata forte ma poi è scoppiata in lacrime con sua mamma. Alla fine, però, ha lottato insieme a me“. Oggi il prof di Amici 23 è tornato a lavorare ma in studio, a Verissimo, ha confessato di aver affrontato non uno ma ben due tumori maligni nel 2020. Mentre provava nelle sale di Amici, arrivò una notizia: “Entravo in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, mi arrivò una telefonata che mi annunciava che avevo due tumori maligni e dovevo operarmi subito” ha raccontato Todaro a Silvia Toffanin.