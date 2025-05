Jovanotti, la bevanda miracolosa ai concerti: svelato il segreto dell’artista

Solare, coinvolgente e carico di energia, Jovanotti ha raccontato ai suoi seguaci quale sia uno dei suoi trucchi segreti per le tappe dei concerti.

Lo abbiamo visto nel tour a Roma insieme a diversi vip e il suo stile non è assolutamente cambiato. Stiamo parlando di Jovanotti che negli ultimi giorni sta andando avanti nelle tappe dei suoi lavi. Tra i suoi segreti, anche qualcuno a livello di ‘cucina’. Dopo le uova, da lui definite “ova alla Jova”, ecco una bevanda decisamente speciale e, a quanto pare, molto efficace.

Jovanotti in tour: il successo dei suoi concerti

Da anni è tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano e anche in questa stagione 2025 si sta confermando tale. Stiamo parlando, ovviamente, del sopra citato Jovanotti che dopo le varie tappe a Roma chen hanno visto coinvolti un sacco di personaggi del mondo dello spettacolo e in generale vip che non si sono voluti perdere lo show del cantautore, si sta preparando ad arrivare alla fine del tour con la tappa a Casalecchio di Reno.

Jovanotti – www.donnaglamour.it

Dopo i noti problemi fisici legati all’ormai famoso incidente in bici avuto, Jova era tornato a mostrarsi in pubblico a Sanremo e successivamente a riprendere attivamente i suoi impegni musicali con, appunto, questo tour ricco di tappe e sorprese. Ad aiutarlo anche alcuni segreti di carattere… culinario

La bevanda segreta dopo i concerti

A rendere partecipi i suoi fan dei segreti per recuperare le energie dopo ogni tappa del tour è stato lo stesso Lorenzo che via social si è mostrato con una “bevanda miracolosa”. Di cosa si tratta? Di un succo di rapa rossa. L’artista ha mostrato la sua bibita ai fan dopo il suo concerto di Roma delle scorse ore. Non appena è sceso dal palcoscenico, infatti, Jova si è ripreso mentre degustava la sua bibita molto particolare e dalla ricetta e ha detto: “Succo di rapa rossa. Mi hanno detto che fa molto bene dopo i grandi sforzi, fa recuperare. Lo bevono anche i ciclisti professionisti alla fine delle tappe, quindi mi fido”.