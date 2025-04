Momento di grande divertimento per Ilary Blasi che è andata a vedere il recente concerto di Jovanotti a Roma in bella compagnia. Le immagini.

Non solo la grande felicità condivisa con amici e famiglia per il suo compleanno. In queste ore Ilary Blasi ha avuto modo di godersi una serata di relax e divertimento al concerto di Jovanotti. Il noto cantante ha fatto danzare tutta Roma e tra i presenti all’evento c’erano appunto la nota conduttrice in compagnia dei suoi figli, Chanel e Cristian.

Ilary Blasi al concerto di Jovanotti in compagnia

Come anticipato, Ilary Blasi ha partecipato al concerto di Jovanotti a Roma, accompagnata dai figli Chanel e Cristian Totti. L’evento, tenutosi presso il Palazzo dello Sport a Roma, ha attirato numerosi fan dell’artista, tra cui la celebre conduttrice televisiva e i suoi figli. La presenza della famiglia Blasi-Totti ha suscitato l’interesse dei media e dei fan presenti, che hanno condiviso sui social le immagini della serata.​

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Durante il concerto, Ilary e i suoi figli si sono mostrati entusiasti e coinvolti, cantando e ballando al ritmo delle canzoni del noto artista. La serata è stata un’occasione speciale per la famiglia, che ha trascorso del tempo insieme all’insegna della musica e del divertimento. Chanel e Cristian, ormai adolescenti, hanno dimostrato di condividere la passione della madre per la musica dal vivo, partecipando attivamente all’evento.​

Le immagini della serata e il look

Dando uno sguardo ai social, oltre che poter vedere tutto dal profilo della diretta interessata, alcune pagine di fan della Blasi hanno condiviso nel dettaglio certi momenti cruciali della serata al concerto.

Per l’occasione, la Blasi ha sfoggiato un look casual e sbarazzino, indossando una canottiera bianca a costine abbinata a una maxi camicia a quadri nei toni del giallo ocra, bordeaux e nero. I suoi capelli castani erano sciolti sulle spalle, completando un outfit semplice ma di tendenza. Ilary ha mostrato ancora una volta il suo stile inconfondibile, riuscendo a coniugare comodità e moda in un look perfetto per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Non è poi mancata anche una foto con Jovanotti che è stato ringraziato da parte della conduttrice.