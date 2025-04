Novità nel caso di stalking verso Sophie Codegoni che vede coinvolto Alessandro Basciano: per il Dj è arrivato il divieto di avvicinamento.

Uno scontro molto duro è andato in scena negli ultimi mesi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni con alcune situazioni molto gravi che hanno visto i due scagliarsi reciproche accuse. In queste ore, il Dj ha subito un divieto importante a seguito del caso di stalking ai danni della ex, nonché madre di sua figlia. Ecco tutti i dettagli.

Caso stalking Basciano-Codegoni: la situazione

Sembravano essere una coppia felice eppure, dopo diverso tempo, sulla loro relazione si è abbattuto un vero e proprio uragano. Stiamo parlando di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che dopo aver avuto la loro prima figlia insieme si sono lasciati e non certo in buoni rapporti. Tra i due, dopo la separazione, ci sono state diverse discussioni che sono diventate anche molto gravi.

Alessandro Basciano – www.donnaglamour.it

Negli ultimi mesi, infatti, era nato un vero e proprio caso di stalking finito sotto la lente di ingradimento della giustizia. Basciano era stato arrestato lo scorso novembre per atti persecutori nei confronti dell’influencer e scarcerato, successivamente, dal gip meno di 48 ore dopo. La decisione era stata impugnata dalla Procura, che aveva chiesto ai giudici del Riesame di disporre per lui i domiciliari.

Il divieto di avvicinamento: la decisione del Riesame

Ora, proprio per Basciano sono arrivate delle novità. Come riportato dall’Ansa e dai principali quotidiani italiani, la Cassazione ha deciso per il Dj il divieto di avvicinamento alla Codegoni. L’organo di giustizia ha confermato e reso definitiva la misura cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio, nell’inchiesta per l’accusa di stalking condotta dai carabinieri e coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa. Da quanto si apprende, Basciano, stando all’ordinanza del Riesame oggi confermata, non potrà stare ad una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati dalla modella oltre ad avere il divieto di comunicare con lei.