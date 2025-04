Il Principe William e la Principessa Kate hanno condiviso alcuni scatti relativi alla loro “fuga” in Scozia per un’occasione speciale.

Qualche giorno fa si era sparsa la notizia di quella che sarebbe stata una sorta di “fuga” da parte del Principe e della Principessa del Galles, William e Kate, in Scozia per una ragione molto speciale: il loro anniversario di nozze, il 14esimo per la precisione. Detto, fatto. Adesso, sono spuntate anche le prime foto accompagnate da alcuni commenti dei diretti interessati.

Il viaggio in Scozia di William e Kate

Dalle informazioni che era trapelate prima della effettiva partenza dei Reali inglesi, per William e Kate era stato annunciato un viaggio speciale in Scozia per omaggiare il loro anniversario di nozze ma anche per celebrare le comunità della città di Tobermory e lanciare una partnership con la loro Royal Foundation per sostenere due spazi a Mull.

Principe William e Kate Middleton – www.donnaglamour.it

In questo senso, le voci sono state confermate dai diretti interessati che sono partiti e hanno già vissuto la prima giornata sull’Isola di Mull. Qui, i Reali inglesi hanno condiviso già alcune foto di quanto vissuto e hanno sottolineato l’importanza, in termini personali, che riveste questo viaggio. I due, infatti, sono tornati nel posto dove, di fatto, si sono conosciuti.

Le foto e i commenti dei Reali

Dando uno sguardo al profilo ufficiale su Instagram del Principe e della Principessa del Galles è stato possibile apprezzare le primissime foto di questo viaggio in Scozia. Dallo scatto romantico di spalle che celebra il loro amore fino alle iniziative più legate ad aspetti professionali.

“È meraviglioso essere di nuovo sull’isola di Mull. Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, W&C”, hanno scritto i due nella prima foto condivisa.

Negli altri due post condivisi, invece, la coppia è stata protagonista nel verde scozzese con ulteriori immagini che hanno conciliato alla perfezione il romanticismo del viaggio con gli impegni Reali e legati alla Royal Foundation.