Kate e William pronti a partire: dove andranno per il loro anniversario di nozze

Sono pronti ad un viaggio romantico Kate Middleton e William. La coppia partirà in occasione del 14esimo anniversario di matrimonio.

Le paure per la malattia di Kate Middleton espresse nei mesi scorsi dal Principe William sembrano essere solo un lontano ricordo. Adesso, il Principe e la Principessa del Galles stanno guardando avanti e oltre a festeggiare il compleanno del principino Louis, ecco la coppia pensare al viaggio in occasione del loro 14esimo anniversario di matrimonio.

Kate e William: gli auguri al principino Louis

In queste ore la Famiglia Reale ha celebrato il compleanno del principino Louis che ha festeggiato sette anni. Per l’occasione, i profili social della Royal Family hanno pubblicato prima una foto del bambino e successivamente anche un filmato molto tenero e dolce che ha portato i fan inglesi e di tutto il mondo a lasciare diversi like e commenti.

Kate Middleton e William – www.donnaglamour.it

Kate e William hanno condiviso un primo piano di Louis accompagnato da una dolce didascalia: “Tanti auguri al Principe Louis per il suo settimo compleanno!”. Nella foto, il principino ha posato sfoggiando un super sorriso con una sorta di “‘buco’ al posto degli incisivi – quelli da latte sono caduti e i nuovi non sono ancora spuntati. Un’immagine semplice, divertente e che ha avvicinato la Famiglia Reale a tutti i cittadini inglesi e non.

Il viaggio per l’anniversario di nozze: la meta scelta

Ma il compleanno di Louis è solo uno degli appuntamenti che vedranno Kate e William occupati in questi giorni. Infatti, in occasione del loro anniversario di nozze, i due hanno deciso di spostarsi da Londra e di andare in Scozia per una visita di due giorni.

Di fatto, si tratta del posto dove si sono conosciuti e innamorati. Dalle informazioni che filtrano, i due partiranno il 29 aprile, la data delle loro nozze e trascorreranno la prima giornata sull’isola di Mull per celebrare le comunità della città di Tobermory. Sul posto visiteranno il municipio locale e il mercato e per l’occasione verrà lanciata una partnership con la loro Royal Foundation per sostenere due spazi a Mull.

Per quanto riguarda il secondo giorno di viaggio, il Principe e la Principessa del Galles si sposteranno a Iona, una piccola isola vicina. Qui William e Kate si uniranno a un gruppo di studenti locali e conosceranno degli attivisti impegnati nel sostegno all’infanzia, causa che sta molto a cuore alla Principessa.