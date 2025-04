Un nuovo capitolo nella querelle tra Matilde Brandi e Angela Melillo: le rivelazione della ex assistente fanno discutere.

Nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione dei media la vicenda sulla rottura del rapporto di amicizia tra Matilde Brandi e Angela Melillo. Le due soubrette si erano affrontate in svariati botta e risposta a distanza ma, per la verità, non si era compreso veramente il motivo della fine del loro feeling. A quanto pare, ora, sarebbe emerso un dettaglio legato alla ex assistente della Brandi che ha deciso di rompere il silenzio.

Il rapporto tra Matilde Brandi e Angela Melillo

In una serie di interviste andate in scena in queste ultime settimane è stato chiaro come l’amicizia tra Matilde Brandi e Angela Melillo fosse giunta ai titoli di coda. Quello che, ancora, non era chiaro era il motivo. A più riprese le due donne avevano parlato di questioni professionali legate ad una terza persona ma non avevano fornito particolari dettagli.

Successivamente la Melillo aveva fornito ulteriori dettagli spiegando di aver “scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche”. Tale situazione avrebbe, quindi, portato alla fine dell’amicizia tra lei e la Brandi. Ma chi sarebbe questa terza persona? Probabilmente l’ex assistente personale di Matilde che, in queste ore, ha pubblicato un lungo messaggio che sembra far riferimento alla vicenda.

Lo sfogo dell’ex assistente

Tramite un lungo post social, l’ex assistente della Brandi, Daniela Sbardellati, ha condiviso uno sfogo importante che metterebbe in evidenza comportamenti e azioni decisamente controverse. “Questa è l’ultima cosa che volevo fare, ma ne sono costretta dato che una persona oggi ha deciso di fare un post sul proprio profilo raccontando una storia distorta. Ho collaborato per 3 anni con lei, si, iniziando come ‘fan’ seguendo una trasmissione televisiva in cui mi era piaciuta e mi sembrava una persona buona”, ha scritto la donna senza fare nomi.

La Sbardellati ha poi aggiunto: “Purtroppo nel corso di questi tre anni ho avuto modo di conoscere meglio questa persona subendo attacchi sul mio fisico (si, sono un po’ cicciottola) obbligandomi a dimagrire altrimenti, cito: ‘Comprati la bilancia e mandami il peso ogni mattina, se non dimagrisci torni a Brescia’, chiamando anche mio padre per diglielo, ed io da persona che già aveva passato disturbi alimentari, soffrendone silenziosamente, ho continuato sempre la collaborazione in quanto si era creato un legame di confidenze e di affetto, almeno da parte mia. Accadeva spesso che avendo lei dei sbalzi d’umore mi urlava contro davanti ad altre persone se mangiavo più di quanto lei volesse”.

La donna ha poi difeso la sua professionalità spiegando di non aver mai contattato nessuna sua amica pe lavorare. Il messaggio della Sbardellati si è poi concluso con un chiaro riferimento alla Melillo e, di conseguenza, anche alla Brandi: “[…] Angela, come anche altre sue amiche che sono al suo fianco, era presente nell’ultimo periodo durante la sua assenza, in prima persona, vedendo quanto fossi attenta e diligente nell’occuparmi delle mansioni che mi aveva affidato e che con cura ho svolto. Ed ora, tutto quello che leggo su Angela che reputo una persona corretta, educata e di buon cuore, lo trovo scorretto perché non toglie niente alla loro amicizia“.