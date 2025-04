Amicizia finita tra Matilde Brandi e Angela Melillo: “Non doveva”

Curioso retroscena nei rapporti tra Matilde Brandi e Angela Melillo: la loro amicizia è terminata per una questione apparentemente molto grave.

Il gesto di Pamela Prati dopo la finale di ‘Ne vedremo delle belle’ è solo uno dei retroscena che stanno venendo a galla sulle varie showgirl che hanno preso parte al programma di Rai 1, terminato con la vittoria di Lorenza Mario. La novità più recente, infatti, è quella che è stata rivelata a ‘La Volta Buona’ da Matilde Brandi che avrebbe messo fine al suo rapporto di amicizia con Angela Melillo.

Matilde Brandi e l’amicizia finita con Angela Melillo

Sembra essersi conclusa l’amicizia tra Matilde Brandi e Angela Melillo. Tra le due c’era una bellissimo rapporto che vedeva coinvolte anche altre famose showgirl come Manila Nazzaro e Milena Miconi, con le quali formavano le “Highlander”. Eppure, a quanto pare, ora tutto si sarebbe rotto. A svelarlo, inizialmente, è stata Caterina Balivo nella recente puntata de ‘La Volta Buona’.

Angela Melillo – www.donnaglamour.it

La padrona di casa della trasmissione di Rai 1, infatti, ha spoilerato quanto sarebbe accaduto tra la Brandi e la Melillo trovando conferma, seppur in modo non dettagliato, da parte della prima, presente in studio come ospite con altre soubrette che hanno preso parte a ‘Ne vedremmo delle belle’ con Carlo Conti.

Il motivo della fine dell’amicizia

“Questa è una storia lunga, credo che la trasmissione stia per concludersi, quindi non abbiamo tempo”, ha spiegato la Brandi velocemente cercando di spostare l’attenzione altrove. “È una cosa che ha tirato fuori lei e dato che l’ha tirata fuori lei, dovrebbe dirla lei. Non è successo nulla durante ‘Ne Vedremo delle Belle’, è successo qualcosa poco prima della trasmissione“.

Nessun dettaglio quindi da parte della donna anche se a quanto pare sarebbe state dette cose inopportune: “Angela ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, sono dell’idea che un’amica vera non si comporta così, punto, non dico nient’altro. È una cosa che ha tirato fuori lei. Se è un’offesa? Secondo me è una mancanza di rispetto. Ovviamente non è roba di uomini, né di ballo, né di vestiti, né di extension”, ha detto ancora la Brandi.