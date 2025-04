Momenti di paura per Christian Vieri: l’ex calciatore ricoverato per problemi ai polmoni durante il viaggio alle Maldive.

Una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo per Christian Vieri, che ha dovuto affrontare un malore durante il suo soggiorno alle Maldive. L’ex calciatore, partito già in condizioni fisiche non ottimali, ha accusato sintomi preoccupanti che lo hanno costretto a interrompere il viaggio e a fare ritorno in Italia. A raccontare l’accaduto è stata la moglie, Costanza Caracciolo, che ha svelato alcuni dettagli sulle condizioni di salute del marito. Ma scopriamo tutti i dettagli e come sta adesso Bobo Vieri.

Christian Vieri, i sintomi e la diagnosi: un polmone “fischiava”

Christian Vieri ha spiegato di essere partito dall’Italia con tosse e dolori alle ossa, sperando che il clima tropicale potesse migliorare la situazione. Tuttavia, dopo alcuni giorni di peggioramento, si è rivolto a un medico locale, che ha riscontrato un’anomalia respiratoria in uno dei polmoni, descritto come un “fischio“. Immediata la prescrizione di un antibiotico e l’inizio delle cure tramite mascherina.

Costanza Caracciolo ha raccontato via social come il marito non fosse in perfetta forma già prima della partenza: “Aveva un po’ di tosse e dolori, ma pensavamo fosse solo stanchezza. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e ha passato la maggior parte della vacanza a letto“.

Nonostante la riservatezza iniziale, la coppia ha scelto di condividere l’episodio per tranquillizzare i tanti fan preoccupati dalle immagini circolate online.

Qui una foto delle loro vacanze di Pasqua alle Maldive.

Rientro a Milano e controlli medici approfonditi

Dopo l’inizio della terapia alle Maldive, Vieri ha deciso di rientrare a Milano per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi. Le sue condizioni sembrano sotto controllo, ma si attendono ulteriori esami per comprendere l’origine del disturbo.

Sui social network è arrivata un’ondata di affetto per Christian Vieri, simbolo del calcio italiano e molto amato dal pubblico.

La speranza ora è che i prossimi aggiornamenti confermino un miglioramento definitivo per l’ex attaccante della Nazionale.