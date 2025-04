Paura per il noto musicista James Senese, operato per un’ernia a Napoli. Cos’è successo e come sta dopo l’intervento.

Paura per James Senese, uno dei più grandi nomi della musica italiana e simbolo del “neapolitan power“. Il sassofonista, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli a causa di un’ernia strozzata. Il malore è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2025, quando Senese ha accusato forti dolori addominali che hanno richiesto il ricovero immediato. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’intervento e le rassicurazioni di James Senese

Come ha rivelato lo stesso Senese, l’intervento si è concluso con successo e il musicista resterà sotto osservazione ancora per qualche giorno.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una valanga di messaggi di affetto sui social da parte di fan e colleghi.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato lo stesso James Senese, che su Facebook ha pubblicato un messaggio rassicurante: “Ciao a tutti, grazie per la solidarietà e l’affetto dimostrato, ma non vi preoccupate. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un’operazione di routine, sto benissimo e ci vediamo presto in tour“. Un post che ha immediatamente raccolto migliaia di reazioni e commenti.

Un nuovo album e un tour per festeggiare gli 80 anni

Nonostante la recente operazione, James Senese non ha alcuna intenzione di rallentare. Il 2 maggio uscirà infatti il suo nuovo album “Chesta nunn’è a terra mia“. Il disco sarà seguito da un tour nazionale che prenderà il via il 10 maggio dall’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un’occasione speciale per festeggiare insieme al pubblico una carriera leggendaria, segnata da collaborazioni con giganti della musica come Pino Daniele e da un contributo indelebile alla cultura musicale napoletana.

A 80 anni, Senese è pronto a tornare sul palco e a condividere con i fan la sua passione per la musica, confermandosi una vera e propria leggenda vivente.