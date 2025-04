A poche ore dall’annuncio della morte di Sophie Nyweide continuano a emergere nuovi dettagli sconcertanti. La giovane attrice americana è stata trovata senza vita il 14 aprile 2025 a Bennington, nel Vermont. Ma i nuovi aggiornamenti hanno spiazzato i fan e il mondo del cinema.

Il corpo della 24enne è stato rinvenuto alle prime ore del mattino nei pressi di un fiume. La polizia del Vermont ha confermato che è stata effettuata un’autopsia, che include anche esami tossicologici, ma al momento le cause della morte restano sconosciute. Le autorità non escludono nessuna pista, compresa l’ipotesi di omicidio.

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, che ha avuto accesso al certificato di morte, Sophie era incinta al momento del decesso. La notizia ha scosso i fan e il mondo dello spettacolo, gettando ulteriore mistero su una vicenda già drammatica.

