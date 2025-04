La coppia, in queste ore, è diventata virale per un momento di grande commozione: ecco cosa è successo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano, si preparano ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita. Pierpaolo, infatti, è stato scelto come inviato per l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, un’opportunità professionale che lo porterà in Honduras per diverse settimane. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, ma anche un velo di malinconia per la separazione temporanea della coppia.​

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: un nuovo inizio

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è ormai da tantissimi anni una delle più amate del mondo dello spettacolo. La loro complicità ma anche il modo di comunicare con grande onestà con i propri seguaci, sia per quanto concerne aspetti positivi che negativi della loro vita, ha permesso ai due di confermarsi tra i volti più apprezzati.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

Adesso, i due sono chiamati ad un altro inizio della loro vita che li vedrà divisi. Giulia, nota per la sua carriera televisiva e per la sua presenza sui social media, ha condiviso con i suoi followers i preparativi per la partenza di Pierpaolo verso L’Isola dei Famosi. La coppia, che ha recentemente celebrato la nascita del loro primo figlio, Kian, ha mostrato momenti di tenerezza e complicità che sono poi arrivati a diventare di vera commozione.

Le lacrime: il video

Il momento dell’addio, o meglio, gli istanti precedenti sono stati particolarmente toccanti. Giulia, visibilmente commossa, ha salutato Pierpaolo con le lacrime agli occhi, condividendo il suo stato d’animo con i fan attraverso un video circolato sui social. Nel filmato, anche senza particolari parole, la donna ha espresso quanto sarà difficile affrontare la distanza, ma ha anche ribadito il suo sostegno e la sua fiducia nel compagno. Questo momento ha toccato il cuore dei seguaci, che hanno manifestato affetto e solidarietà nei commenti.​