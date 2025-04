Dopo la messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Belve è arrivata anche la prima polemica. Francesca Fagnani ha risposto a tono.

Non poteva che far parlare la prima puntata della nuova edizione di Belve 2025 con Francesca Fagnani. In particolare l’intervista a Sabrina Impacciatore e alcuni passaggi sulle droghe hanno generato delle forti critiche che hanno visto Dj Aniceto prendersela con la padrona di casa che, a modo suo, ha subito replicato a tono.

Belve, critiche a Francesca Fagnani da Dj Aniceto

La nuova edizione di Belve 2025 è partita con il botto con interviste davvero interessanti e che hanno generato tantissime reazioni. Tra queste, sicuramente, quella molto critica di Dj Aniceto che se l’è presa con la padrona di casa, Francesca Fagnani, a causa dello spazio dato nel corso dell’intervista a Sabrina Impacciatore e il rapporto con le droghe.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

In particolare, tramite un post su X, Dj Aniceto si è scagliato contro la conduttrice e giornalista per aver dato ampio spazio alla sua ospite nell’affrontare, evidentemente con troppa libertà, un argomento delicato come quello delle droghe. “Carissima Francesca Fagnani, non ti smentisci mai. Scandaloso lo spazio che hai dato alla Impacciatore sulle droghe allucinogene, in Rai a Belve. Dentro di te c’è sempre Satana. Pentiti, redimiti. Chiedi scusa a Gesù bambino”, sono state le parole del deejay.

La risposta con stile

A seguito del messaggio social del Dj sono state molteplici le reazioni. Molti utenti gli hanno dato ragione ma altrettanti si sono schierati dalla parte della trasmissione e della stessa Fagnani. Proprio la diretta interessata non ha perso l’occasione per rispondere subito a tono sulla vicenda. Tra i vari commenti al post di Aniceto, infatti, ecco apparire anche quello della conduttrice. “Però non te ne perdi una eh. Guarda che vale come peccato”. Insomma, risposta con stile da vera Belva…