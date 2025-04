Impegno sul set come nella vita privata: questo il leitmotiv nella biografia di Mirko Frezza, attore che ha visto il suo nome tra i concorrenti di Pechino Express 2018 e L’Isola dei Famosi 2025.

Ci sono alcune cose che forse non sapete sull’attore Mirko Frezza, che insieme al rapper Tommy Kuty ha scelto di partecipare al reality Pechino Express. Un percorso di redenzione, nel senso letterale del termine: dal passato in carcere alla svolta della vita sul set di film che lo hanno reso noto al grande pubblico. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla biografia alle curiosità.

Mirko Frezza, chi è: biografia e carriera

Mirko Frezza è nato a Roma, il 15 settembre 1973, sotto il segno zodiacale della Vergine. Nato da un padre criminale condannato, ha trascorso la sua infanzia nella periferia di Tor Cervara, dove sin da giovane è stato coinvolti in attività illegali minori, culminate in una condanna a otto anni di prigione.

Dopo un’esperienza di vita in carcere, ha scelto di dare un netto cambio di rotta alla sua esistenza. Da tempo combatte per la riqualificazione del quartiere di Casale Caletto, ed è diventato presidente del comitato che si occupa delle questioni della periferia capitolina.

Prima di intraprendere la carriera di attore (iniziata praticamente per caso), Frezza ha lavorato in un mattatoio. Nel suo curriculum anche il ruolo di stuntman, come lui stesso ha detto in un’intervista a cinquequotidiano.it, si occupava di individuare le location utili alle riprese e non ha mai nascosto di avere più familiarità con i cameraman che con i colleghi attori.

Provvidenziale l’incontro con Alessandro Borghi, come ha raccontato ai microfoni di Roma Today: “Non sono stato io a cercare il cinema è avvenuto l’esatto contrario” ha spiegato Frezza. L’attore è stato notato proprio nel suo quartiere. Il film del 2016 che lo ha consacrato al successo è il racconto della sua vita, Ero un sognatore. Diretto da Vannucci, è stato presentato al Festival di Venezia e racconta la storia di Mirko, dal baratro della detenzione alla latitanza, sino al riscatto sociale.

Negli anni successivi ha preso parte ad altre pellicole: Reckless, Dogman, As Needed e Golia. Ha preso parte anche alla serie tv Rocco Schiavone.

In seguito prende parte al reality Pechino Express, costretto però a ritirarsi a causa di un infortunio. Nel 2025, il nome di Mirko Frezza compare tra i concorrenti della 19esima edizione dell’Isola dei Famosi 2025.

La vita privata

Nella vita privata di Mirko Frezza ci sono una splendida moglie, Vittoria, che fa la casalinga ed è lontana dalle luci della ribalta, e i suoi bellissimi tre figli. L’attore ha conosciuto la moglie dopo la sua esperienza in carcere e la loro relazione ha rappresentato per lui una vera e propria rinascita.

“Mia moglie al terzo figlio si era stufata e mi ha detto ‘O cambi o non portiamo avanti questa gravidanza’, allora sono cambiato. Lei è stata molto paziente”, ha raccontato Mirko Frezza in una intervista a Ciao Maschio.

La figlia Michelle è una studentessa modello, mentre Crystel adora recitare come suo padre e il terzogenito è Giampiero. La famiglia di Frezza abiterebbe a Roma, città alla quale l’attore è molto legato.

Le curiosità su Mirko Frezza

– Da ragazzino, Mirko Frezza sognava di fare il poliziotto, ma per problemi legali del padre sarebbe stato respinto.

– Gli hanno letto la mano per ben due volte, e gli avrebbero detto che sarebbe morto sparato a 33 anni. Da questa notizia ‘traumatica’ sarebbe scaturita la vena irrazionale della sua esistenza: “Per due volte a distanza di anni mi hanno letto la mano. Da lì ho cominciato a fare un po’ di svarioni. Ci avevo creduto. Non avevo paura di niente, mi sentivo Highlander, non pensavo di avere un futuro. Poi sono finito in galera“.

– Si definisce impulsivo e autentico.

– Il padre faceva il macellaio, la madre la modella con le sorelle Fontana.

– Sognava di entrare in fiamme oro di pallanuoto, sua grande passione da giovane.

– Ha un profilo su Instagram, in cui Mirko posta soprattutto scatti legati alla sua professione.