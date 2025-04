Buona la prima per Francesca Fagnani a Belve 2025 con interviste grintose e la solita eleganza nello stile con un abito mozzafiato e dal costo super.

Al netto di alcune polemiche per l’intervista a Sabrina Impacciatore, la prima puntata di Belve 2025 è stata un successo. Come sempre, Francesca Fagnani si è messa in evidenza per ironia, grinta e, ovviamente, eleganza grazie anche agli outift che ogni volta le calzano a pennello. In particolare, per la prima “uscita” della nuova stagione, la conduttrice si è affidata ad un look firmato Armani.

Francesca Fagnani e il look Armani

Esattamente come la scorsa stagione di Belve e per il Festival di Sanremo, Francesca Fagnani ha scelto di aprire le danze della trasmissione di Rai 2 vestendo un look Armani e optando per un abito nero, un colore al quale la donna è sempre molto fedele e che nasconde anche una sorta di “segreto” utile anche alle interviste.

A Fanpage, infatti, la stylist della conduttrice, Claudia Scutti, ha spiegato: “L’attenzione dello spettatore deve focalizzarsi sull’intervista, non sull’abito. Lato look siamo molto mansuete, proprio perché non deve essere quello l’argomento”.

I dettagli dell’outfit: costo e accessori

Tornando all’abito, come detto, la Fagnani ha optato per un total black di Armani. Si tratta di vestito lungo nero senza spalline dal design elegante e minimalista. L’abito presenta una linea scivolata, con gonna ampia e morbida che cade dritta fino ai piedi. Leggermente segnata, invece, la vita, tutto ben studiato per valorizzare la silhouette. Sebbene non sia chiaro, probabilmente si tratta di un vestito con un materiale fluido come seta, georgette o jersey di alta qualità, spesso usato nelle collezioni Giorgio Armani.

L’abito è indubbiamente adatto per eventi formali, gala, red carpet o cerimonie serali, e rappresenta perfettamente lo stile sobrio e sofisticato tipico della maison. Il costo? Molto elevato. Dando uno sguardo, infatti, ai prezzi in circolazione si parla di cifre che possono variare dai 1000 euro fino anche ai 5000.