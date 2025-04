Pierpaolo Pretelli pronto a L’Isola dei Famosi: “Ecco come mi sono preparato”

Manca poco alla partenza de L’Isola dei Famosi che vedrà Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato in Honduras. Le emozioni e le paure del ragazzo.

Ha salutato la sua dolce metà, Giulia Salemi, e il piccolo Kian, non senza grande commozione. Ora, Pierpaolo Pretelli è prontissimo per partire in Honduras dove sarà inviato de L’Isola dei Famosi. Il ragazzo ha raccontato le sue emozioni ma, allo stesso tempo, anche le sue paure per questa esperienza per la quale si è preparato in un modo assolutamente unico.

Pierpaolo Pretelli pronto per L’Isola dei Famosi

In vista della partenza de L’Isola dei Famosi 2025, Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha raccontato le proprie emozioni per questa avventura. Non sono mancati passaggi molto personali legati anche alla famiglia che rimarrà, ovviamente, in Italia e alla lontananza dal piccolo Kian, il figlio con Giulia Salemi nato da poco.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

Proprio sul bimbo, Pretelli ha rivelato che si porterà un body del piccolo per sentirlo più vicino a sé e che la sua dolce metà è felice dell’esperienza lavorativa che lui farà.

“Questo è sempre stato il mio sogno, è capitata questa opportunità e sono felicissimo”, ha ammesso il giovane. “Si tratta di un momento bello e stimolante della mia vita, sono grato all’universo. Questa è l’occasione più importante che mi sia mai successa finora, darò il 110%”.

La preparazione per L’Isola e la paura

Ma come si è preparato Pretelli per L’Isola? “Mi sono visto tutte le edizioni dal 2017 a oggi, studiando le sfumature dei diversi inviati”, ha raccontato. “So quello che mi aspetta. Poi vivo di spontaneità, non vedo l’ora di conoscere i naufraghi e creare una bella sinergia. Sarò la loro voce e l’orecchio di Veronica Gentili”.

In merito a timori o vere e proprie paure, poi, Pretelli ha aggiunto: “Mi fa paura la natura sconosciuta dell’Honduras, ho la fobia dei serpenti e dell’elicottero. Direi che sono perfetto! Il caldo non lo patirò, sono abituato: vengo da Maratea dove facevo il bagnino quindi potrò essere utile all’evenienza”.