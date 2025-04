Dopo l’addio a Ballando con le Stelle, per Angelo Madonia si è fatta avanti l’ipotesi Amici di Maria De Filippi. Come stanno le cose.

L’avventura con Ballando con le Stelle, trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci si è conclusa non nel migliore dei modi. Eppure, Angelo Madonia ha bellissimi ricordi di quanto vissuto negli anni anche se non manca di pensare anche al futuro. Un futuro dove, anche a seguito di diversi rumors, potrebbe essere il talent di Canale 5, Amici.

Angelo Madonia e i ricordi a Ballando con le Stelle

Parlando in una bella e interessante intervista a TvBlog, Angelo Madonia ha fatto il punto su alcune voci relative alla sua esperienza a Ballando con le Stelle, terminata non nel modo migliore, ma anche sul futuro che lo potrebbe vedere protagonista come maestro della scuola di Amici di Maria De Filippi. Su Ballando, Madonia ha detto: “Penso sia risaputo che l’interruzione (con Ballando con le Stelle, ndr) non sia nata da una mia decisione. Ad ogni modo, sono contento di aver fatto parte del programma e resto grato a Milly per avermi voluto nella squadra”.

Angelo Madonia – www.donnaglamour.it

E sui ricordi a Ballando: “Il primo è datato estate 2006: ero al mare e venni raggiunto al telefono dall’autore che mi dava la notizia di essere stato scelto nel cast di Ballando con le Stelle […]”, ha detto. Poi sul secondo: “Il secondo è legato all’ultima edizione, durante la quale ho condiviso parte del percorso assieme alla mia compagna Sonia. Il fatto di averla accanto, mi ha dato molta forza e mi ha permesso di costruire ricordi di momenti indimenticabili”.

L’ipotesi Amici: la verità

Tra i vari passaggi dell’intervista anche una certa chiarezza sulle voci che lo vorrebbero vicino ad Amici: “La mia affermazione è stata una semplice risposta ad una domanda in occasione di un incontro stampa”, ha spiegato Madonia facendo riferimento all’inizio dei rumors a seguito di una sua risposta che è suonata quasi come una candidatura per il talent.

“È indiscutibile che possa far piacere lavorare con una professionista del calibro di Maria De Filippi e sono certo che molti dei miei colleghi sarebbero felici di essere presi in considerazione per un talent show così seguito ed amato dal pubblico”, ha aggiunto il danzatore professionista.