Angelo Madonia rivela: “Con la danza ho chiuso un cerchio”, poi annuncia “Ad Amici andrei volentieri”. Scopri i dettagli.

Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, conclusasi nel corso dell’ultima edizione, Angelo Madonia ha rotto il silenzio sui suoi progetti futuri, e ha spiazzato i fan con le sue dichiarazioni. Infatti, dopo la sua uscita di scena dal programma di Milly Carlucci, il ballerino ha deciso di dare una svolta alla propria carriera. Ma scopriamo tutti i dettagli e quali sono i prossimi progetti di Madonia.

Angelo Madonia si allontana dalla danza: i prossimi progetti

Il ballerino palermitano ha intrapreso una nuova fase della sua vita professionale, allontanandosi momentaneamente dalla danza praticata per dedicarsi a nuovi progetti legati al mondo del ballo. In particolare, ha lanciato il podcast Passi di vita, in cui intervista ballerini, coreografi e professionisti del settore, affrontando tematiche profonde e personali.

“Ho una mente imprenditoriale e ho voluto raccontare la danza anche come industria” ha spiegato Madonia durante un’intervista concessa al settimanale Chi.

Anche se si era parlato di un suo ritorno in una versione spagnola di Ballando con le stelle, Angelo Madonia ha fatto sapere che il progetto è in standby. Intanto guarda al futuro con curiosità: “Amici mi piacerebbe. Penso di avere ancora tanto da dare“.

Il ruolo fondamentale di Sonia Bruganelli nella sua vita

A supportarlo in questo nuovo percorso di cambiamento c’è Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, attraverso la sua società SDL, ha prodotto il podcast di Madonia.

I due sono legati da circa un anno e il loro rapporto sembra essere solido e maturo. “Sonia mi ha migliorato sotto molti aspetti” ha dichiarato il ballerino, spiegando quanto il rispetto reciproco e la stima siano alla base della loro relazione.

Infine, a proposito delle voci su presunte tensioni con Federica Pellegrini durante il programma, Madonia ha voluto chiarire che non c’è stato alcun litigio: “La vita è fatta anche di momenti che vanno gestiti lì per lì. Non porto con me alcuno strascico“.