Angelo Madonia e rivela i dettagli del suo licenziamento: “Non sono stato considerato per il lavoro fatto”. Il duro attacco.

Si è appena conclusa l’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma questa è stata indubbiamente un’edizione caratterizzata da polemiche e infortuni. Tra le polemiche che maggiormente hanno segnato il programma c’è stato il licenziamento di Angelo Madonia, il ballerino in coppia con Federica Pellegrini, nonché nuovo compagno di Sonia Bruganelli.

Il ballerino, dopo settimane, ha rotto il silenzio a Domenica In e ha rivelato come ha scoperto di essere stato licenziato. Ecco che cosa ha detto.

Angelo Madonia e il licenziamento da Ballando con le Stelle

Angelo Madonia, ballerino e volto noto di Ballando con le Stelle, ha rotto il silenzio in un’intervista a Domenica In con Mara Venier.

Secondo le sue dichiarazioni, il ballerino avrebbe scoperto di essere stato allontanato tramite un comunicato ufficiale Rai, dopo un confronto con la produzione: “Sono stato allontanato perché il mio comportamento non era in linea con la politica del programma e della giuria. La notizia mi è arrivata tramite un comunicato“.

Questa situazione ha segnato una prima volta nella storia di Ballando con le Stelle, generando molte polemiche tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

“Filmati tagliati”: la difesa di Angelo Madonia

Una delle rivelazioni più sorprendenti fatte da Madonia riguarda i presunti filmati tagliati che avrebbero modificato il messaggio trasmesso agli spettatori. Il ballerino ha spiegato come alcune clip non avrebbero mostrato il contesto reale delle sue azioni: “Sono stato raccontato come distratto al telefono mentre stavo solo scegliendo una canzone. Nei filmati non si vedeva che stavo collegando un dispositivo per la musica“.

Madonia ha sottolineato come queste immagini abbiano compromesso la percezione del suo impegno professionale: “Quando sono stato mandato via, avevamo preso dei 10. Se fossi stato distratto, non avremmo ricevuto quei voti“.

Madonia ha espresso tutta la sua amarezza per come la situazione è stata gestita, affermando di non essere stato valutato per il lavoro svolto: “Non sono stato considerato per il lavoro fatto, ma solo per il comportamento. Questo non può cancellare tutto“.