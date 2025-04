Shaila Gatta annuncia il suo nuovo libro e racconta la rottura con Lorenzo dopo il GF: “Sono stata umiliata e sminuita”.

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha annunciato una sorprendente novità: sta per pubblicare un libro. Dopo giorni di silenzio dalla fine dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, la ballerina ha rotto il ghiaccio con una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, dove ha raccontato il difficile periodo che sta attraversando, soprattutto a causa della fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato.

La rottura, avvenuta nel corso dell’ultima puntata del reality, ha lasciato segni profondi nella vita di Shaila, che ora cerca di trasformare il dolore in parole. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio.

Il racconto shock di Shaila: “Con Lorenzo una relazione tossica”

Durante l’intervista, Shaila Gatta ha definito il legame con Lorenzo come “tossico“, raccontando di essere stata vittima di silenzi punitivi e continue umiliazioni.

“Mi portava all’esasperazione” ha spiegato. “Mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata“.

L’ex gieffina ha sottolineato come Spolverato fosse più interessato al “gioco” che alla relazione, lasciandola con un senso di profonda inadeguatezza.

Nel libro in uscita, ha anticipato, parlerà anche di questi episodi, ma con l’intenzione di condividere la propria esperienza più che puntare il dito.

Shaila Gatta: fragilità, sfoghi social e voglia di ripartire

Nei giorni scorsi, Shaila Gatta ha condiviso un toccante video sui social in cui ha ammesso: “Sono in un momento molto vulnerabile della mia vita“.

L’ex ballerina ha raccontato di aver perso peso e serenità, ma anche di volersi rialzare grazie al lavoro e ai suoi progetti futuri.

“Mi sembrava giusto farmi vedere per come sono, senza maschere” ha detto. Parole sincere che hanno commosso i fan, confermando quanto il periodo post-GF sia stato complesso per lei.