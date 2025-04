Ilary Blasi, compleanno e auguri speciali con una sorpresa unica

Tanti auguri a Ilary Blasi che festeggia il compleanno in queste ore. Per la conduttrice tanti messaggi d’affetto e una sorpresa inaspettata.

Protagonista in tv con The Couple di cui ha svelato di recente alcuni retroscena relativi anche ai figli, Ilary Blasi si è presa la scena in queste ore festeggiando il suo 44esimo compleanno. La conduttrice ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto tra cui quelli di Chanel e Christian che hanno voluto dedicare alla loro mamma delle tenere parole. Per la presentatrice è poi arrivata anche una sorpresa inaspettata.

Compleanno Ilary Blasi: le dediche dei figli e di Bastian

Una giornata speciale quella odierna per Ilary Blasi. Come detto, infatti, la famosa e apprezzata conduttrice compie oggi 44 anni. La donna trascorrerà queste ore a lavoro con The Couple ma intanto non sono mancati gli innumerevoli messaggi nei suoi confronti. Sui social, infatti, la diretta interessata ha condiviso le tante dediche ricevute.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Dando uno sguardo al profilo Instagram della Blasi, la conduttrice ha ricondiviso tantissimi messaggi di auguri. Tra questi si sono presi la scena quello di Bastian Muller, suo fidanzato, e anche quelli dei figli, Chanel e Christian.

“Happy birthday, my love”, ha scritto Bastian con una foto in compagnia della Blasi e un cuoricino molto romantico. “Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti”, ha commentato, invece, Chanel Totti verso sua madre. Anche Christian ha dedicato un pensiero alla mamma: “Tanti auguri mamma, ti amo da morire”, anche lui con tantissime emoticon d’affetto.

La sorpresa a lavoro

Scorrendo le varie stories della Blasi, poi, è stato il turno della produzione di The Couple, trasmissione di Canale 5 che vede appunto la donna al timone. In questo caso pare evidente come i colleghi di lavoro e tutti coloro che stanno dietro le quinte del programma abbiano organizzato una sorpresa a Ilary per il compleanno. “La mia produzione è speciale, grazie a tutti”, ha scritto la festeggiata mostrando palloncini con la scritto Happy Birthday e un bellissimo mazzo di fiori appoggiato su un tavolino.