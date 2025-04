Damiano David balla in mutande per strada e diventa virale: il video

Curioso momento show per Damiano David che ha danzato davanti ai paparazzi in mutande diventando letteralmente virale sul web.

Damiano David, storico frontman dei Maneskin dei quali ha parlato di recente non senza qualche passaggio piuttosto “velenoso”, sa sempre come far parlare di sé. Questa volta è successo a Beverly Hills, dove il cantante è stato sorpreso dai paparazzi mentre usciva da casa della fidanzata, Dove Cameron… in mutande. Un momento imbarazzante per chiunque, ma non per l’artista che ha deciso di trasformare l’incidente in uno spettacolo improvvisato.

Damiano David, la relazione con Dove Cameron

Sono mesi intensi tra lavoro e vita privata per Damiano David che da diverso tempo, ormai, sta vivendo una bellissima relazione con la nota Dove Cameron. La coppia è spesso apparsa piuttosto felice e la stessa ragazza aveva confessato, di recente, alcuni dettagli “segreti” relativamente alla vita insieme al famoso cantante.

Damiano David – www.donnaglamour.it

La Cameron, infatti, aveva raccontato a E! News The Rundown in occasione del suo ultimo brano, ‘Too Much’: “Lui mi fa sentire bene, mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo”. A quanto pare, questo sentimento è reciproco e la conferma è arrivata, come anticipato, dal siparietto a cui ha dato vita proprio David.

Il video virale del balletto in mutande

Paparazzato dalle telecamere dei media, infatti, alcuni giorni fa Damiano ha mostrato tutto il suo lato simpatico. Uscendo di casa in mutande, il cantante è stato pizzicato ma non si è affatto scomposto. Anzi, con la sua solita ironia e naturalezza, ha iniziato a ballare davanti ai fotografi, sfoderando mosse esagerate e sorrisi complici. A rendere tutto ancora più esilarante, è stato lo stesso Damiano che ha appunto pubblicato il video su TikTok, ironizzando sull’accaduto

In pochi minuti, il video ha fatto il giro del web, diventando virale su tutte le piattaforme social. Fan e curiosi si sono scatenati nei commenti, elogiando la spontaneità e l’umorismo del cantante.

Non è la prima volta che Damiano dimostra di non prendersi troppo sul serio, anzi: la sua capacità di giocare con la propria immagine è uno dei segreti del suo enorme successo. A Beverly Hills, luogo simbolo del glamour e dell’apparenza, il gesto di Damiano è suonato come una dichiarazione d’indipendenza: l’autenticità prima di tutto.