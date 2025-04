Damiano David si racconta a GQ Italia: “Non ho lasciato i Maneskin per soldi, ma per esplorare la mia arte personale”.

Damiano David, il carismatico frontman dei Maneskin, ha rilasciato una lunga intervista a GQ Italia, in cui ha condiviso i motivi che lo hanno spinto a intraprendere una carriera da solista, lontano dal successo planetario della band. In occasione dell’uscita del suo nuovo album Funny Little Fears, previsto per il 16 maggio 2025, Damiano ha chiarito che la sua decisione non è stata influenzata dal desiderio di guadagnare di più o di aumentare la sua fama. Ma scopriamo qual è stata la vera ragione della sua scelta.

Lontano dai soldi e dalla fama: la vera motivazione di Damiano David

Nel corso dell’intervista, Damiano ha spiegato: “Sarei spaventato se pensassi di voler diventare sempre più famoso e guadagnare di più“.

Il cantante ha spiegato che la sua scelta di percorrere la strada da solista non ha nulla a che vedere con l’ambizione di battere record di streaming o ottenere maggiore visibilità.

Damiano David – www.donnaglamour.it

Al contrario, Damiano ha voluto concentrarsi sull’aspetto artistico della sua musica, desiderando creare qualcosa che fosse davvero soddisfacente per sé stesso, piuttosto che seguire semplicemente il flusso delle tendenze del momento.

Rock contro pop: la visione artistica di Damiano

Damiano ha affrontato anche la questione del contrasto tra il rock e il pop, due generi che, sebbene condividano alcune radici, sono spesso visti in contrapposizione.

Ha affermato che, pur avendo vissuto la sua esperienza con i Maneskin come una forma di pop, la sua visione del genere è diversa da quella comune: “Il pop è ciò che è popolare, che arriva alla gente. Non importa se è rock, techno o trap. Noi eravamo pop, anche se suonavamo rock“.

Con l’avvio della sua carriera da solista, Damiano ha messo in chiaro il suo obiettivo principale: “Quello che desidero davvero è portare quella classe ed eleganza italiana“.