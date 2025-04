Alessandra Amoroso si commuove nel video pubblicato da Michele Bravi per il suo cortometraggio d’esordio “Lo ricordo io per te”.

Alessandra Amoroso, che pochi giorni fa ha annunciato la sua prima gravidanza, si è mostrata profondamente commossa in un video condiviso da Michele Bravi il 1° aprile. La cantante pugliese ha assistito alla proiezione del cortometraggio “Lo ricordo io per te”, esordio alla regia del cantautore umbro, rimanendo visibilmente emozionata.

Ma scopriamo i dettagli di quello che è successo e perché Alessandra Amoroso non è riuscita a trattenere l’emozione.

Alessandra Amoroso: “Mi ha distrutta”

“Mi ha distrutta” ha confessato tra le lacrime la cantante, spiegando quanto la storia raccontata l’abbia toccata nel profondo. La Amoroso ha parlato del legame indissolubile con sua nonna, scomparsa quasi cinque anni fa, sottolineando come l’amore vero vada oltre la presenza fisica.

Ad emozionare la cantante è stato non solo il forte messaggio del cortometraggio, ma anche l’orgoglio per il nuovo progetto di Michele Bravi, suo collega e grande amico.

Il cortometraggio “Lo ricordo io per te” rappresenta un progetto molto personale per Michele Bravi. La storia, ispirata ai suoi nonni, racconta un amore che sfida il tempo e la memoria, affrontando temi come il fascismo, la guerra e la malattia di Alzheimer.

Il film vede protagonisti Lino Banfi e Lucia Zotti e sarà disponibile dal 4 aprile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dall’omonima canzone.

Un viaggio tra musica, cinema e letteratura

Con “Lo ricordo io per te”, Michele Bravi ha voluto unire tre linguaggi artistici per trasmettere un messaggio di amore e speranza. Le riprese sono state realizzate nei luoghi reali della vita dei suoi nonni, a Città di Castello, rendendo ancora più autentica la narrazione.

“Questa canzone è un luogo dove i miei nonni possono ancora amarsi, passeggiando sulla traccia dei loro anni insieme” ha dichiarato Bravi.