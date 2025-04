Curiose rivelazioni da parte del futuro suocero di Alessandra Amoroso che ha svelato alcuni dettagli sulla gravidanza e sul futuro della cantante.

Nei giorni scorsi Alessandra Amoroso aveva svelato a tutti i suoi seguaci di essere in dolce attesa del suo primo figlio con il compagno Valerio. Adesso, a dare ulteriori dettagli sulla cantante, sul suo presente in gravidanza e anche sulle aspettative sul futuro, è stato il suocero, o futuro tale, il signor Mario Pastore, intervenuto a DiPiù.

Alessandra Amoroso e la gravidanza

Solamente poche settimane fa, Alessandra Amoroso aveva annunciato a tutti i suoi seguaci di essere in dolce attesa del suo primo figlio con il compagno Valerio Pastore. La cantante, dopo le tantissime indiscrezioni che erano circolate sulla gravidanza, ha quindi confermato quanto era uscito sul suo conto e lo aveva fatto in modo dolcissimo.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

La Amoroso, infatti, aveva scelto Instagram per condividere la sua felicità. Tramite un post, accompagnato da un’emoticon con gli occhi lucidi e tre cuori rossi, l’artista aveva scritto: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino”.

Le voglie e le possibili nozze

Adesso, a parlare della gravidanza e svelare i possibili piani futuri ci ha pensato il signor Mario Pastore, padre di Valerio, e ormai suocero della Amoroso. L’uomo ha raccontato a DiPiù alcuni retroscena davvero simpatici relativi alle voglie della cantante. “Non si dice mai ‘no’ a una donna in stato interessante che, a tavola, ha una particolare voglia. Nel suo caso, una voglia di pollo. E mia moglie glielo prepara sempre con piacere”, ha detto.

E sul futuro: “Ci piacerebbe vederli all’altare, sarebbe bello se dopo il parto si sposassero“”, ha ammesso il padre di Valerio Pastore sulla relazione del figlio insieme alla cantante. Chissà cosa ne pensano i diretti interessati che, per il momento, stanno solo aspettando il mese di settembre per dare il benvenuto al bebè.