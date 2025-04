Un messaggio molto importante da parte di Gaia Gozzi che si è mostrata senza filtri sui social alle prese con problemi alla pelle.

Il successo di ‘Sesso e samba’ questa estate, ma anche quello di ‘Chiamo io chiami tu’ a Sanremo 2025. Stiamo parlando di Gaia Gozzi che dopo le voci su un presunto flirt con Olly, è tornata protagonista sui social per un video al naturale e senza filtri nel quale si è mostrata alle prese con alcuni problemi alla pelle, in particolare con l’acne.

Gaia Gozzi: il reality check sui social

Al centro dell’attenzione dei media grazie ai suoi grandi successi di questo ultimo periodo, nuovo album compreso, Gaia Gozzi ha scelto di apparire sui social in modo decisamente inedito. Al netto del momento d’oro che la cantante sta vivendo, infatti, esistono anche aspetti molto diversi da quelli che appaiono e sono pubblici.

Gaia Gozzi – www.donnaglamour.it

La giovane cantante, quindi, ha deciso di mandare un chiaro segnale facendo vedere a tutti quello che lei stessa ha definito un “reality check“. Su TikTok, eccola alle prese con un filmato senza filtri e dove è ben visibile una problematica di cui, probabilmente, in pochi erano a conoscenza: l’acne sulla pelle del viso.

Il video senza filtri: il messaggio

“Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”, ha detto Gaia nella didascalia del video pubblicato sul proprio profilo TikTok.

“Non mi era mai capitato di vedermi in questo modo, ammetto che inizialmente ho pensato di coprire, truccare, evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me. Essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza”, ha aggiunto ancora la giovane artista parlando poi di come la vita scorra molto velocemente in quanto “presi da obiettivi e sogni”. “Mi è capitato di trascurare alcuni segnali d’allarme e non voglio che questo sia il mio approccio verso me stessa, verso il mio Universo, il mio corpo”.

Gaia ha poi aggiunto sempre nel lungo messaggio rivolto ai fan, ma va detto, anche a se stessa: “Questo non significa per me essere estremi e sparire nel nulla, ma convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo e continuare a portare la mia musica ovunque anche con una pelle che pare gli ‘Strawberry Fields’ dei Beatles. Ci tenevo a dirvelo, un po’ per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po’ per normalizzare e raccontare TUTTA me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti. Se il corpo chiama, devo per forza rispondere”.