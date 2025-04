Rocco Siffredi, lo strano annuncio: pronto a tornare sul set

Il famoso divo dell’hard potrebbe far ritorno davanti alle telecamere: Rocco Siffredi ha confessato sui social le sue intenzioni.

Sta sognando di diventare nonno come ha confessato suo figlio Lorenzo. Ma nella mente di Rocco Siffredi c’è anche molto altro. A raccontarlo è stato il diretto interessato tramite una serie di stories su Instagram nelle quali ha dato l’impressione di voler tornare, ma come protagonista, sul set dei suoi film a luci rosse.

Rocco Siffredi: la dipendenza e il possibile ritorno

Spesso ha fatto discutere con le sue sparate e con i suoi film, come attore e come regista. La figura di Rocco Siffredi è da sempre controversa e anche in queste ore sta regalando argomenti di discussione. Pare, infatti, che l’uomo abbia serie difficoltà a stare lontano dal set a luci rosse e questo lo avrebbe portato a fare una serie di riflessioni.

Rocco Siffredi – www.donnaglamour.it

Siffredi ha spesso parlato di avere una vera e propria dipendenza non solo dal se**o in generale ma, a quanto pare, anche dal set hard dei suoi film. Tramite alcune stories sui social, infatti, l’uomo ha fatto capire di essere prossimo al rientro da protagonista. “Ciao ragazzi come sapete quando ho qualcosa da comunicare di molto importante voi siete sempre i primi a saperlo, i miei fan veri”.

Rocco ha quindi ricordato ai fan quando, già in passato, aveva provato a staccarsi dal mondo dell’hard, specialmente come attore, ma anche come i tentativi siano falliti, prima a 40 anni e poi a 50.

La confessione ai fan

Da qui la confessione che sa tanto di annuncio: “Non ce la faccio e poi ricomincio. A 57 anni ho fatto l’ultima mia scena, adesso ne ho 61 e non vi nascondo che ho un disagio, ci penso spesso, è come se non riuscissi ad accettare il fatto di stare dietro la telecamera”, ha detto Siffredi. Successivamente anche le parole che sanno proprio di ritorno sul set: “Non ci riesco, c’è qualcosa che mi fa vivere male, ci sto male, mi ci deprimo, vado a correre, faccio sport, di tutto di più, niente… Non riesco proprio. Si ricomincia più duri che mai!“. Insomma, Siffredi sembra pronto al grande ritorno. Vedremo se vorrà fornire ulteriori dettagli.