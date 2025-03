Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: tutta la verità sulla gravidanza e le nozze

Intervenuti come ospiti a ‘La Volta Buona’, Lorenzo Tano e Lucreazia Lando hanno rotto il silenzio sulla presunta gravidanza e le nozze in arrivo.

Si sono moltiplicate le voci di nozze e anche di un bebè in arrivo per Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Eppure, le cose non starebbero esattamente in questo modo. La coppia è stata ospite a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1 e ha voluto fare chiarezza sui due argomenti caldissimi sul proprio conto.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: la verità sulle nozze

Dopo aver rubato la scena a ‘Ballando con le Stelle’, la coppia formata da Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando, ha proseguito in modo molto sereno e innamorato la propria relazione. Il feeling tra i due ragazzi è stato evidente fin da subito e nell’ultimo periodo le voci sul loro futuro insieme si sono moltiplicate.

Lucrezia Lando – www.donnaglamour.it

In particolare, alcuni rumors hanno spostato l’attenzione sulle possibili nozze in arrivo della coppia che, a ‘La Volta Buona’, ha però smentito la situazione: “Non ci sposiamo, assolutamente no. Mi hanno chiamato giornalisti e parenti per chiedermi se mi sposavo o meno. Pensavo che Lorenzo volesse farmi uno scherzo. L’abbiamo scoperto dai giornali mentre eravamo in Ungheria e ci siamo fatti una risata”, hanno detto i due.

E sulla gravidanza…

Altre voci sono state quelle relative ad una gravidanza della Lando. In questo senso, i due hanno smentito ma anche ammesso di sognarlo, soprattutto Lorenzo. “Papà Rocco vuole diventare nonno, vorrebbe avere una nipotina. Anche io vorrei diventare papà”, ha detto il ragazzo nel salotto di Rai 1. La Lando, invece, ha proprio detto di no sulla presunta attuale gravidanza mentre per il futuro si è detta aperta a tutto: “Se il destino vorrà diventeremo genitori”.